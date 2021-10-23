سعفان يصل الدوحة للمشاركة في اجتماعات مجلس إدارة ”العمل العربية”

وصل وزير القوي العاملة محمد سعفان ، منذ قليل إلي العاصمة القطرية الدوحة ، حيث كان في استقباله بقاعة كبار الزوار بمطار الدوحة، السفير عمرو الشربيني سفير مصر لدي قطر ، وفايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية ، ونائب المراسم لغرفة قطر.

ويرافق الوزير وفد رفيع يضم كل من أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة القوي العاملة ، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير للمشاركة في الدورة 95 لاجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية المقرر انعقاده يومي 24 و25 من أكتوبر الجاري بدعوة من غرفة تجارة وصناعة قطر،بحضور أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثي (حكومات وأصحاب أعمال وعمال) ، بدعوة من رئيس مجلس إدارة المنظمة، وذلك بعد اختتام أعمال الدورة ٤٧ لمؤتمر العمل العربي الذي عقد بالقاهرة الشهر الماضي، وحظي برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكلمته للمؤتمر التي رسمت خارطة طريق لمواجهة التحديات التي فرضها الوضع الراهن بالمنطقة العربية.

وقال وزير القوي العاملة : إنه من المقرر أن يكون علي رأس جدول أعمال المجلس انتخاب هيئة رئاسة مجلس الإدارة بعد انتخاب المجلس الجديد .

وكان مؤتمر العمل العربي قد عقد بالقاهرة - دولة المقر- في ظل أوضاع استثنائية وظروف صحية طارئة بعد تعذر انعقاده العام المنصرم بسبب التدابير الاحترازية وتقييد السفر والتباعد الاجتماعي جراء جائحة كورونا.

يذكر أن المؤتمر قد شهد برئاسة محمد سعفان وزير القوي العاملة ، انتخاب مصر والعراق وتونس والكويت عن فريق الحكومات أعضاء أصيلين في مجلس إدارة منظمة العمل العربية، إضافة إلى الجزائر كعضو احتياطي، وذلك خلال الفترة من 2021 إلى 2023.

كما تم انتخاب المهندس ناصر أحمد المير من قطر ، ومنير البساط من لبنان عضوين أصيلين ، وسعيدة نغزة عضوا احتياطيا من الجزائر، عن فريق أصحاب الأعمال.

وانتخاب يعقوب بن يوسف من البحرين ، حفيظ حفيظ من تونس عضوين أصيلين، وعاشور تلي ، من الجزائر كعضو احتياطى عن فريق العمال .