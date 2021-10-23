/657589/تشيلسي-يمطر-شباك-نوريتش-سيتي-بسباعية-نظيفة-بالدوري-الإنجليزي

حقق فريق تشيلسي فوز كبير على حساب نوريتش سيتي، بسباعية نظيفة ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعزز تشيلسي تصدرة لبطولة الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، ويبتعد بفارق 4 نقاط عن ليفربول الوصيف صاحب الـ 18 نقطة.

وبدأت الحفلة مبكرا وستمكن ماسون ماونت أن يسجل الهدف الأول مع بداية الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، وضاعف كالو هودسون أودوي النتيجة بالهدف الثاني مع مطلع الدقيقة 18.

وقبل نهاية الشوط الأول تمكن رييس جاميس أن يسجل الهدف الثالث بطريقة رائعة، بعد صناعة من المتألق ماسون ماونت.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن بنجامين تشالويل أن يسجل الهدف الرابع مع مطلع الدقيقة 57، ثم سجل ماكس أرون الهدف الخامس في مرمى فريقة.

وتعرض بين غيبسون لاعب نوريتش سيتي للطرد بعدما تدخل بطريقة عنيفة على روديجير مدافع تشيلسي، لتزداد المتاعب على الفريق.

وقبل نهاية المباراة بـ 5 دقائق تمكن ماسون ماونت أن يسجل الهدف السادس والسابع تواليا، ليسحق تشيلسي نوريتش المتواجد بالمركز الأخير في الدوري الإنجليزي.

يورجن كلوب عن المقارنة بين محمد صلاح وكريستيانو رونالدو: لم أفكر بها

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أنه لم يفكر من قبل في المقارنة بين الفرعون المصري محمد صلاح، وبين البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي ليورجن كلوب وقائد ليفربول، قبل لقاء مانشستر يونايتد في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الأولد ترافورد.

تصريحات يورجن كلوب

وقال يورجن كلوب: "لم أفكر في ذلك من قبل - لماذا نقارن بين صلاح ورونالدو، صلاح لاعب من طراز فريد، ورونالدو أيضًا كذلك، وهذا هو واقع الأمر، دعني أقول أنه على الرغم من أن القدم اليسرى لرونالدو ليست سيئة، فصلاح يمتلك قدمًا يسرى أفضل، وعلى العكس يمتلك رونالدو قدمًا يمنى أفضل وهو أكثر تميزًا في الضربات الرأسية، على صعيد السرعة، فكلاهما سريع للغاية ودائمًا ما يسعيان بقوة لتسجيل الأهداف، في الواقع لم أفكر من قبل في المقارنة بينهما ولست مهتمًا بذلك الآن أيضًا".