/657591/4-حالات-تؤدي-إلى-فصل-الموظف-بالقانون-الجديد-تعرف-عليها

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 135 لسنة 2021، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972، الخاص بالفصل بغير الطريق التأديبي، إضافة إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على القانون برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

دوت الخليج يرصد الحالات التي يتم فيها فصل الموظف الاخواني عن العمل

حالات فصل الموظف

وحدد القانون الجديد لفصل الموظف بغير الطريق التأديبي، الحالات التي يتم فيها اتخاذ إجراء الفصل غير التأديبي حيث نص على أنه مع عدم الإخلال بالسلطات التي يقررها القانون في حالة إعلان الطوارئ، لا يجوز الفصل بغير الطريق التأديبي للموظفين أو العاملين، بحسب الأحوال، بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو أي من الجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية، أو الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذلك من غير الفئات المقرر لها ضمانات دستورية في مواجهة العزل، إضافة إلى الموظفين والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والعاملين المؤسسات العامة، أو أشخاص من القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، إلا في الحالات التالية:

-إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو لأي من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة.

- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها.

- إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التي يشغلها لغير الأسباب الصحية.

- إذا كان فاقداً للثقة والاعتبار.

-إذا أدرج على قوائم الإرهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على أن يعاد إلى عمله في حالة إلغاء قرار الإدراج.