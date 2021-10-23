«في ظروف غامضة»..العثور على جثتين لشخصين في الشرقية

/657594/في-ظروف-غامضةالعثور-على-جثتين لشخصين-في-الشرقية

شهدت مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، العثور على جثتى شابين مقتولين خلف محكمة دكرنس، نتيجة الإصابة بعدة طعنات، وعلى الفور تم نقل الجثامين إلي مستشفى دكرنس العام.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل العثور على جثتين شابين مقتولين خلف محكمة دكرنس

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إشارة من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ الى مأمور مركز دكرنس بالعثور على جثتين لشابين خلف محكمة دكرنس.

وعلى الفور انتقل رجال مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالأنتقال والفحص أتضح العثور على شابين مقتولين، نتيجة عدة طعنات متفرقة بالجسد، وأتضح أنهم من محافظة الشرقية.

التحريات الأولية

وأشارت التحريات الأولية، أن الأول 24 سنة، والثانى نجل عمه 23 سنة، وعلى الفور تم نقل الجثامين إلي مستشفى دكرنس العام، وجارى عمل التحريات لمعرفة أسباب الحادث، وأسباب تواجدهما فى هذا المكان، والكشف عن مرتكبى الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق أخر شهدت الأيام الماضية واقعة تحرش جديدة بفتاة داخل محطة مترو السادات الخط الثاني، وقررت محكمة جنح الدقي شابًا تحرش، بالسجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر، وثبت من مستندات القضية تفاصيل أسرع حكم تحرش في مصر، الذي جاء بعد أن نسبت النيابة العامة للمتهم تهم التعرض لأنثى بعربة مترو الأنفاق في محطة السادات الخط الثاني وإتيانه قبلها أمورًا وإيحاءات جنسية بالفعل والإشارة، إذ قام بملاحقة الفتاة وتتبعها، وارتكابه على هذا النحو فعلًا فاضحًا مخلّا بالحياء علنا.

الكاميرات وثقت التحرش

تضمنت أوراق القضية، شهادة الضحية ومما ثبت من مشاهدة مقطع صورته للمتهم خلال ارتكابه الواقعة، وما قرره الأخير في التحقيقات من صحة ظهوره بالمقطع، وما ثبت من مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة في محطة المترو الثابت منها ملاحقة المتهم للمجني عليها.

كما ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام المستشار حمادة الصاوي، في 12 أكتوبر الجاري تداول مقطع مصور على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ظهر المتهم خلال استقلاله إحدى عربات المترو، وهو يتحرش بالفتاة التي نشرت تلك الفيديو عبر حسابها بـ«فيسبوك»، موضحة أنه تتبعها عقب ترجلها من عربة المترو.

التحريات أثبتت صحة تعرض الفتاة للتحرش

وكشفت التحقيقات، أنه ثبت إتيان الجاني أفعالًا ذات إيحاءات جنسية، كما استدعت النيابة الفتاة المجني عليها واستمعت لأقوالها، فشهدت بملاحظتها صباح يوم الواقعة إمعان الجاني النظر في جسدها حال استقلالهما عربة المترو الفارغة نسبيًا في ذلك التوقيت، وأتى الأفعال الجنسية الثابتة بالمقطع المتداول، قاصدًا بذلك التعرض لها، فصورته التحرش بها، ثم ترجلت من العربة بمحطة مترو السادات ففوجئت بملاحقته إياها وتتبعه لها حتى خرجت من المحطة.