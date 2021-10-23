/657595/تضامن-البرلمان-تكلف-النائبة-مايسة-عطوة-بمتابعة-ملف-حياة-كريمة

أعلنت النائبة مايسة عطوة، بمجلس النواب، تكليفها من قبل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، برئاسة عبد الهادي القصبي، بمتابعة ملف حياة كريمة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تكليف النائبة مايسة عطوة بحياة كريمة

حياة كريمة

وأشارت النائبة مايسة عطوه، أن تكليف اللجنة لها لمتابعة ملف حياة كريمة، يأتي فى إطار دورها الرقابي والتشريعي بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، ونظرا لاحتواء ملف حياة كريمة على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي كلف بمواصلة جهود التنمية، وتحقيق الإنجازات وحماية ملايين المصريين بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية ومحاربة الفقر والعوز، و إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التى تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.

يأتي ذلك في إطار تفعيل خطة عمل لجنة التضامن الاجتماعي، والأسرة، والأشخاص ذوي الاعاقة، وفق اختصاصات اللجنة، وحرصا على تخصصية الأداء.

هذا ووافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة بتشديد عقوبة التنمر ضدهم "انتصاراً لأصحاب الهمم"، ومشروع قـانون بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية لدعم وتعظيم دورها، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران لحماية ومساندة هذا المرفق الحيوى ليظل صامداً فى مواجهة تأثير جائحة كورونا على قطاع النقل الجوى.

كما وافق أيضاً على (10) اتفاقيات دولية تساهم فى تمويل المشروعات التنموية ودعم الاقتصاد الوطني لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين،و تفويض مكتب المجلس فى تحديد موعد لمناقشة طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن رفع سعر توريد طن قصب السكر، وتقنين مركبة التوك توك بما يحقق السلامة والأمان للمواطنين، والمجلس ينتهي من مناقشة مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، مع إرجاء مناقشة المادة (17) بناء على طلب الحكومة لإعادة صياغتها.