/657598/بالصور-كارتيرون-يتابع-لقاء-زمالك-2001-والبنك-الأهلي-بدوري-الجمهورية

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على متابعة مباراة فريق الناشئين مواليد 2001 أمام البنك الأهلي والمقامة بين الفريقين حاليا ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الجمهورية، للوقوف على مستوى اللاعبين المتواجدين مع الفريق الأول.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت المباراة حضور أفراد الجهاز الفني حيث حضر كل من البرتغالي فرناندو مخطط الأحمال والبرازيلي أوليفيرا مدرب حراس المرمى وأحمد شعبان محلل الأداء والمترجم الخاص بالمدرب الفرنسي وأحمد عصمت مساعد مخطط الأحمال.

ويتابع المدرب الفرنسي بشكل مستمر مباريات الناشئين داخل النادي من أجل اختيار أفضل العناصر المميزة منهم وتصعيدهم للفريق الأول، وفقا للإستراتيجية والخطة المتبعة.

كما شهدت المباراة تواجد الثلاثي عبدالله جمعة وحسام أشرف وحسام عبدالمجيد لاعبو الفريق الأول بالنادي.

أهداف الزمالك في المباراة:

ونجح الدولي التونسي أشرف بن شرقي من تسجيل الهدف الثالث للزمالك في شباك توسكر في الدقيقة الـ 72 من عمر المباراة، من خلال انطلاقة رائعة من شيكابالا اتبعتها بتمريرة بوجه القدم الخارجي إلى أوباما المنفرد بالمرمى والذي راوغ حارس المرمى ثم مرر إلى أشرف بنشرقي والذي لم يجد صعوبة في اسكان الكرة للشباك الخالية.

وسجل يوسف أوباما لاعب خط وسط الزمالك الهدف الرابع في المباراة في شباك الفريق الكيني في الدقيقة الـ 74 من عمر المباراة، من خلال كرة عرضية من أحمد سيد زيزو من يمين منطقة الجزاء قابلها أوباما من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت يمين المرمى.

يوسف أوباما

ونجح يوسف اوباما لاعب خط وسط الزمالك من تسجيل الهدف الاول في المباراة في الدقيقة الحادية عشر من عمر المباراة، من خلال رأسية من أعلي الحارس جاءت من الجانب الأيمن من ملعب اللقاء.

ونجح سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك من تسجيل الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الثامنة عشر من عمر المباراة، من خلال رأسية من أعلي الحارس جاءت من الجانب الأيمن من ملعب اللقاءن عن طريق احمد سيد زيزو.