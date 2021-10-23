/657600/تأجيل-محاكمة-المتهمين-في-قصية-مذبحة-المرج-لـ-26-ديسمبر

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، تأحيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بمذبحة المرج إلى 26 ديسمبر.

دوت الخليج

وكشف قرار الإحالة في القضية المقيدة برقم 19883 لسنة 2019 جنايات المرج، قيام المتهمين، إيمان.ز، 32 سنة عاملة، وأحمد.ع، 33 سنة عاطل، وهالة.م.م، 50 سنة ربة منزل، بقتل الأطفال مالك وجنى.ا.ع، والطفل حديث الولادة، أبناء المتهمين الأولى والثاني عمدا مع سبق الإصرار، بأن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم، وأعدوا لذلك الغرض إناء بلاستيكيا مملوءًا بالمياه وأغرقوهم فيه قاصدين من ذلك قتلهم، مما أودى بحياتهم.

تفاصيل مذبحة المرج

وكشفت التحقيقات أن المتهم دائم التعدي على كلتا زوجتيه ويقوم بإيذاء زوجته الثانية إيمان جسديا، محدثًا بها العديد من الإصابات المختلفة بأنحاء الجسم، ونتج عن تلك الزيجة إنجابهم طفلتين، ملك، مواليد 672015 وجنى 2082016، وأنه دائم الاتهام لزوجته الثانية بسوء سلوكها وشكه في نسب الطفلتين وحدث بينهما العديد من الخلافات التي كانت تنتهي بالتعدي عليها وتقييدها داخل المنزل.

البداية عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة المرج بلاغًا من صاحبة العقار الذي يسكن به المتهمون، يفيد قيام الزوج بإجبار زوجته على قتل أطفالها الثلاثة، وبإجراء التحريات تم التأكد من الواقعة.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وزوجته الأخرى، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.