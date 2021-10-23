جلسة مباحثات وتوقيع 3 وثائق.. تفاصيل لقاء رئيس الوزراء ونظيره الألبانى

جدة - نرمين السيد - وشارك فى المباحثات الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والسفير محمد حيدر، سفير مصر فى تيرانا، والسفير وائل النجار، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول شرق وجنوب أوروبا.

كما حضر المباحثات من الجانب الألبانى وزيرا الداخلية والثقافة، وسفير جمهورية ألبانيا فى القاهرة، وأعضاء الوفد المرافق لرئيس وزراء ألبانيا.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن اعتزاز مصر بالروابط التاريخية والعلاقات الممتدة مع جمهورية ألبانيا، معربا عن تطلعه لأن تمثل هذه الزيارة نقطة انطلاق نحو مزيد من علاقات التعاون بين البلدين، وأن يمثل الاجتماع الأول للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى، المُزمع عقده بالعاصمة الألبانية تيرانا خلال شهر نوفمبر 2021، إطارا داعما لتلك العلاقات، وأن يخرج بخطة عمل واضحة لتعزيز التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما تمتلكه مصر من خبرات فى عدد من المجالات، فى مقدمتها البنية الأساسية، والطاقة، والنقل، والكهرباء، والغاز الطبيعى، مستعرضا فى هذا الصدد خطة مصر خلال السنوات الماضية، وما أنجزته فى مجال البنية الأساسية، وما تشهده من تطورات فى المجال العمرانيّ، لافتاً إلى أن ذلك يأتى فى إطار جهود القيادة السياسية للنهوض بجودة حياة المواطن المصرى، التى تعد أولوية قصوى فى المرحلة الراهنة.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى، عن تطلعه لأن تثمر جهود البلدين لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية عن إنشاء مجلس أعمال مصرى- ألبانى مشترك بين جمعية رجال الأعمال المصريين، واتحاد غرف التجارة والصناعة الألبانى.

وأكد رئيس الوزراء أيضا على أهمية تشجيع الشركات المصرية والألبانية على المشاركة فى المعارض التجارية التى تُقام فى البلدين، والتى من شأنها تعريف المستثمرين ورجال الأعمال لدى الطرفين بالفرص التجارية والاستثمارية.

من جانبه، أعرب "إيدى راما"، رئيس وزراء ألبانيا، عن عميق شكره على حُسن الاستضافة، مشيداً باللقاء المتميز والمطول الذى شرُف خلاله بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، صباح اليوم، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ونقلها إلى آفاق أرحب، ولاسيما أن لدى البلدين العديد من القواسم المشتركة فى مقدمتها التاريخ والثقافة.

ولفت رئيس وزراء ألبانيا إلى ضرورة العمل على تعزيز معدلات التبادل التجارى بين البلدين، من خلال وضع أهداف وخطط واضحة لتنميته وفقاً لأسس منهجية، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون فى عدد من المجالات، وتتضمن الزراعة، والثروة الحيوانية، والمياه، والثقافة، والتعليم، وغيرها من المجالات الأخرى.

وفى السياق ذاته، أعرب "إيدى راما" عن تطلعه لتسيير خط طيران مباشر بين القاهرة وتيرانا، لافتاً إلى النجاحات التى شهدتها شركات خطوط الطيران الجوية فى السوق الألبانى، وعن تطلعه كذلك للاستفادة من الخبرة المصرية فى تنظيم المعارض، واستضافة الفعاليات الثقافية، ومشاركة مصر فى المعارض التى تنظم بألبانيا، فضلاً عن الاستفادة من الخبرة والتجربة المصرية فى مجال تطوير التعليم.

من جانبه، رحب الدكتور مصطفى مدبولى بتعزيز التعاون مع الجانب الألبانى فى مجال التعليم، لافتا إلى إمكانية وضع إطار وبرنامج عمل واضح له خلال الاجتماعات المقبلة للجنة المشتركة.

وأضاف فى هذا الصدد، أن الحكومة عملت على إحداث نقلة نوعية فى مجال التعليم، ليس فقط فى المناهج العلمية، لكن أيضاً فى ترسيخ مبادئ المواطنة، والتسامح، والتعايش، وقبول الآخر، فضلاً عن إدخال التكنولوجيا إلى مجال التعليم؛ للتغلب على التحديات التى فرضتها جائحة كورونا فى هذا المجال الحيوى.

كما وجه رئيس الوزراء بدراسة مقترح الجانب الألبانى بتسيير رحلات مباشرة بين القاهرة وتيرانا، ووضع تصور واضح له فى القريب العاجل.

وفى ختام المباحثات، شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، و"إيدى راما"، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا التوقيع على ثلاث وثائق للتعاون، قام بتوقيعها كل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، و"إيلفا مارجاريتى"، وزيرة الثقافة الألبانية، وتضمنت هذه الوثائق: "البرنامج التنفيذى للتعاون بين وزارة الثقافة المصرية ووزارة الثقافة الألبانية"، و"بروتوكول للتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب ووزارة الثقافة الألبانية"، و"مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال المتاحف بين المجلس الأعلى للآثار بمصر، ومتحف التاريخ الوطنى بجمهورية ألبانيا".