فيديو.. مسار التحويلة المرورية الأولى البديلة لشارع الهرم

جدة - نرمين السيد - جهزت محافظة الجيزة عدد من التحويلات المرورية للتسهيل على المواطنين، وذلك فى إطار تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق بمحافظة الجيزة، وما يستلزم من إجراء غلق كلى لشارع الأهرام فى الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة بتقاطعه مع المريوطية.





وأشارت محافظة الجيزة إلى أن التحويلة الأولى شملت حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر، وترغب بالسير فى اتجاه شارع الأهرام، فتقوم بالسير يمينا "إجبارى" اتجاه طريق المنصورية المؤدى إلى مناطق أبو الهول، ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائنة بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور ثم العودة لطريق المنصورية مره أخرى. وأوضحت محافظة الجيزة "السير يمينا اتجاه محور أنور السادات (ترسا سابقاً) واستكمال السير اتجاه شارع الأهرام عن طريق الدوران، والعودة مرة أخرى لمحـور ترسا من فتحة الدوران الكائنة، بعد منزل كوبرى ترسا المستحدث والعوده لشارع ترسا ثم الدخول يمينا اتجاه شارع نعمة الله وصولاً حتى شارع الأهرام".

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