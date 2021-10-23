الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء جمهورية ألبانيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، "إيدي راما"، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب برئيس الوزراء الألباني، معرباً عن اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة والروابط التاريخية بين البلدين الصديقين على المستويين الرسمى والشعبى، وتطلع مصر لتوسيع نطاق التعاون مع ألبانيا فى مختلف المجالات والمحافل.

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