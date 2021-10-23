تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني.. وليد سليمان أساسياً

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، تشكيل الفريق لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر، المقرر لها السادسة من مساء اليوم ،السبت، باستاد الأهلي والسلام في إياب دور لـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول، بدر بانون، أيمن أشرف، أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، وليد سليمان، محمد مجدي «أفشة»، محمود عبد المنعم «كهربا».

الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير، محمد هاني، طاهر محمد طاهر، محمد محمود، محمود وحيد، حسين الشحات، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي لضمان الوصول إلى الدور القادم بعدما تعادل في لقاء الذهاب بالتعادل بهدف لمثله، بينما يريد الضيوف إحراج بطل آخر نسختين من البطولة، والتأهل على حسابه لدور المجموعات، إما بالتعادل بأكثر من هدف لكل فريق أو الفوز بأي نتيجة.