/657606/ام-بي-سي-مصر-تحصد-جائزة-افضل-مسلسل-كوميدي-عن-اللعبة٢ في-المهرجان-العربي-للاذاعة-والتلفزيون-بتونس

في اول مشاركة لقناة ام بي سي مصر في المهرجان العربي الاذاعة والتلفزيون حصلت القناة على جائزة افضل مسلسل كوميدي (اللعبة ٢) في الدورة ٢١ من المهرجان.

دوت الخليج

تسلم الجائزة صلاح مهران مدير ادارة البرامج بالقناة في حفل الختام الذي اقيم في مدينة الثقافة بتونس.

المسلسل من بطولة هشام ماجد و شيكو و من إخراج معتز التوني و من انتاج امير شوقي

ام بي سي مصر تحصد جائزة افضل مسلسل كوميدي عن اللعبة٢

يذكر ان المهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون هو مهرجان ينظمه اتحاد اذاعات الدول العربية ، التابع لجامعة الدول العربية ويهدف الي تطوير التلفزيون العربي ورفع مستواه ويشارك فيه ممثلين من كل الدول العربية.

الجدير بالذكر ان اللعبة هو المسلسل المصري الوحيد الفائز في المهرجان