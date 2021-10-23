/657609/بعد-شطبه-من-نقابة-القراء-الإمام-الأكبر-يقرر-فصل-أحد-أئمة-الجامع-الأزهر--خاص

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، استبعاد الشيخ هاني سعد أحد أئمة الجامع الأزهر الشريف، بعد فصله من نقابة قراء القرآن الكريم، وإعادته للعمل مدرسا بمنطقة القليوبية الأزهرية.

دوت الخليج

وقال مصدر بالأزهر الشريف، إن فضيلة الإمام الأكبر تواصل مع الشيخ محمد حشاد نقيب القراء لمعرفة سبب شطب الشيخ هاني من سجلات النقابة، وحينما علم الطيب بتفاصيل الواقعة، قرر استبعاده نهائيا من العمل بالجامع الأزهر.

الإمام الأكبر يقرر فصل أحد أئمة الجامع الأزهر

وقال مصدر بنقابة القراء، إن الشيخ هاني سعد هو أحد أئمة الجامع الأزهر، وجاء القرار بإجماع 17 عضوا بمجلس الإدارة إضافة إلى النقيب.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"دوت الخليج"، أن قرار شطب العضو من النقابة نهائي ولا رجعة فيه، إلا بحكم من محكمة القضاء الإداري المختصة بشئون النقابات.

وقررت نقابة القراء، فصل أحد أعضاء النقابة، وشطبه تماما من السجلات الخاصة بها، بناء على ما توصلت إليه لجنة القيم.

فصل العضو هاني سعد محمود عبد الوهاب

وقالت النقابة، في بيان لها، على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، إنه تم اتخاذ قرار من مجلس الإدارة بفصل العضو هاني سعد محمود عبد الوهاب، من مجلس النقابة وشطبه من سجلاتها، وأصبح لا يمت لها بأي صلة.

وأشار نقيب القراء، إلى أن النقابة مفتوحة للجميع، وتحرص على الدفاع عن كتاب الله عز وجل، والتصدي لأي شخص يتجاوز في حقه أو يسيء إليه.

وعقد مجلس نقابة القراء، اجتماعه الدوري، برئاسة الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، منتصف أغسطس الماضي.

وأوضحت النقابة في بيانها، أنه تمت مناقشة صرف المعاشات والموضوعات القانونية المتعلقة بالجهاز الإداري والإنجازات التي تمت بالعام المنصرم.

ولفتت إلى أن المجلس، كلف المستشار القانوني بسرعة متابعة البلاغات المقدمة للنيابة ضد بعض مدعي التلاوة، ممن يسيئون إلى كتاب الله، وإبلاغ المجلس بما تم ضدهم.