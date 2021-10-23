بصورة مع طائرته الخاصة.. محمد رمضان يشكر الإمارات العربية على حسن الاستقبال

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وجه الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان رسالة شكر وامتنان لدولة الإمارات العربية على حسن استقباله وكرم الضيافة، وذلك بعد إحياءه حفلًا غنائيًا بدبي خلال الأيام الماضية.

دوت الخليج يرصد رسالة الشكر التي وجهها الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان لدولة الإمارات العربية.

محمد رمضان من أمام طائرته الخاصة

نشر رمضان صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» من أمام طائرته الخاصة، وعلق عليها قائلًا: "شكرًا أول أحفاد رمز الشيوخ، الشيخ زايد رحمه الله، وأخي الأكبر الشيخ سلطان بن خليفة بن زايد، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال في الإمارات، حفظ الله آل نهيان وأدام الله المحبة.. ثقة في الله نجاح".

وكان الفنان محمد رمضان، غادر مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، لإحياء حفل غنائي جديد بمدينة دبي بدولة الإمارات وذلك يوم 21 من شهر أكتوبر الجاري.

وشارك محمد رمضان فيديو له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، أثناء مغادرته مدينة الجونة، وسفره لدبي، لإحياء حفل غنائي هناك، وعلّق على الفيديو قائلًا: “مدينتي دبي، استعدوا لإحياء حفلة جديدة في ساحة برج خليفة، يوم 21 أكتوبر.. شكرًا للجونة أيضًا”.

أغنية جو البنات لمحمد رمضان

هذا وقد تصدر محمد رمضان بأغنيته الجديدة التي تحمل اسم «جو البنات» تريند رقم 1 على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد يوم من طرحها عبر موقع الفيدويهات الشهير يوتيوب، اذ ونشر رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بها جزء من أغنيته الجديدة جو البنات ومرفع عليها تعليق: تريند رقم واحد باليوتيوب”.

وقدم رمضان أغنية “جو البنات” من قبل ضمن فاعليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، والتي ربطها البعض بأزمته مع المهرجان، والأغنية بالاشتراك مع المغربي ريدوان ونعمان بلعياشي، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا وقت طرحها عبر المنصات السمعية.

محمد رمضان ينهي أزمته مع أحمد الفيشاوي

وفي سياق أخر تصالح الفنان محمد رمضان مع زميله الفنان أحمد الفيشاوي بفضل مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وذلك بعد خلاف وتصارع دام طويلا عبر السوشيال ميديا وبالأغنيات المختلفة.

ويذكر أن محمد رمضان هو من بدأ التصالح مع الفيشاوي أولا، اذ أنه أثناء تواجدهم في إحدى الفنادق وأثناء جلوس الفيشاوي مع مجموعة من النجوم، دخل عليم رمضان ليأخذ الفيشاوى بالاحضان أمام الجميع وتصالحوا في وجود كل من أحمد داوود وزوجته، والمخرج هادى الباجورى وزوجته ياسمين رئيس، وامينة خليل، انجى كيوان، حسن أبو الروس، حسام الحسينى، شذى حسون، وآخرون.

ومن المقرر أن يجتمع الثنائي في عمل جديد بعنوان مستر زيرو.. soon، وهو مشروع أغنية سيكشف عنها العريبي خلال الأيام القليلة المقبلة.