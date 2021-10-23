وزارة البيئة تنفى تأثر مصر بغازات وانبعاثات بركان «لا بالما» السامة

جدة - نرمين السيد - وقال المركز الإعلامى لمجلس الوزارء فى بيان له "انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن تأثر مصر بغازات وانبعاثات بركان "لابالما" السامة، وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البيئة، والتى نفت تلك الأنباء".

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لتأثر مصر بغازات وانبعاثات بركان "لابالما" السامة، وأن مصر لن تتأثر بأية غازات أو انبعاثات من بركان "لا بالما"، وذلك نظراً لبعدها الجغرافى عن مجال تأثيره، كما أن هذه الغازات تنتشر فى طبقات عليا من الغلاف الجوى مما يصعب وصولها إلى الغلاف الجوى المصرى".

وشددت على أنه لم يتم رصد أى ملوثات أو انبعاثات بيئية لهذا البركان ذات تأثير مباشر على الصحة العامة أو المنشآت، كما نؤكد أن تبعاته لن تصل إلى مصر، وإن وصلت ستكون فى الطبقات العليا بنسب ضعيفة جداً لن يشعر بها الإنسان ولا تؤثر عليه بأى شكل، كما نؤكد أن محطات الرصد البيئى المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية تعمل بشكل لحظى لرصد أى معدلات تلوث على مدار اليوم من خلال فرق متخصصة.

وناشد المركز الإعلامى بمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة بلبلة الرأى العام، وللتأكد من أى معلومات يرجى الدخول على الموقع الرسمى للوزارة eeaa.gov.eg))، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى (([email protected]