صحة القاهرة: ضبط أدوية من 43 صنف مجهول بقيمة 75 ألف جنيه

قام بالمأمورية الدكتورة ريهام فتحى مفتش صيدلى، والدكتورة ندى حسن مفتش صيدلى، والدكتورة سوزان كمال مفتش صيدلى بمنطقة عين شمس الطبية، بمتابعة الدكتورة أمنية الحديدى مدير الصيدلة بعين شمس.
جاء ذلك بمتابعة الدكتورة إيمان عبده، مدير التفتيش الصيدلى بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة والدكتورة سلمى الأنور نائب مدير التفتيش.
وقالت الدكتورة علا خطاب، مدير الادارة العامة للصيدلة بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، إنه تم العثور على كمية هائلة من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر تبلغ قيمتها حوالى 75 ألف جنيها، عبارة عن أقراص دواء مهرب ومنشطات وأمبولات وأكياس وأدوية تأمين صحى.
وناشدت مدير الإدارة العامة للصيدلة، المواطنين بعدم شراء الأدوية التى يتم الإعلان عنها عبر المواقع الإلكترونية، وصفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعى؛ وذلك لصعوبة التفرقة بين العبوات السليمة والمغشوشة، مشددة على عدم عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعى لاستخدام أى أدوية.
جانبه قال الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، إن الإدارة العامة للصيدلة تعمل على ضبط سوق الدواء، وعدم الاتجار بالأدوية المهربة داخل السوق المصرى.
قال الدكتور محمد شوقى، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، إن المديرية تسعى لمتابعة كافة الصيدليات، حرصا منها على الالتزام بالتعليمات، والحفاظ على الدواء بالسوق وعدم تلاعب أحد بالمواطنين، والعمل على استمرار تنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بضبط سوق الدواء ومنع المتاجرة بادوية التأمين الصحى أو الأدوية المخدرة بالسوق السوداء.
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