الرئيس السيسى يوجه بمواصلة حصر ومواجهة التعديات على الأراضى الزراعية

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم السبت، مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء محمد صلاح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى، واللواء إيهاب عبد السميع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات وزارة الزراعة الخاصة بتنمية الثروة الحيوانية ومراكز تجميع الألبان، بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، فضلاً عن نشاط شركة النصر للكيماويات.

وأوضح المتحدث الرسمى أن وزير الزراعة استعرض كذلك جهود الوزارة فيما يتعلق بالتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية، والإجراءات التنفيذية التى تم اتخاذها لوقف هذه التعديات، حيث وجه الرئيس بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لمواصلة حصر حالات التعدى وتطبيق الإجراءات الحاسمة لمواجهة تلك التعديات.

كما عرض وزير الزراعة جهود تنمية الثروة الحيوانية ذات الإنتاجية العالية من الألبان، حيث وجه الرئيس بتعزيز تلك الجهود لما لها من مردود اقتصادى ومالى مباشر لصالح المربين وتحسين دخلهم، وذلك بالتكامل مع المشروع القومى "حياة كريمة"، بالإضافة إلى مساهمة هذا المشروع فى دعم إنتاج الألبان للسوق المحلى وتعزيز الصناعات الغذائية ذات الصلة.

كما شهد الاجتماع استعراض موقف المشروعات قيد التنفيذ لإنتاج الأسمدة فى إطار جهود الدولة لتعظيم مستلزمات الإنتاج الزراعى، حيث وجه الرئيس بالإسراع من الانتهاء من هذه المشروعات، بما يتيح زيادة الطاقة الإنتاجية من الأسمدة، ويساهم فى توفيرها للسوق المحلى لدعم احتياجات المزارعين، وكذا يلبى الاحتياجات الحالية والمستقبلية للتوسعات الأفقية فى الأراضى المستصلحة.