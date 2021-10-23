طريق الكباش.. أكبر متحف مفتوح فى العالم يتزين لاستقبال زواره

جدة - نرمين السيد - ويجرى العمل على قدم وساق لوضع اللمسات النهائية لتطوير الطريق، من خلال ترميم المعابد وإظهار النقوش والألوان لأول مرة منذ بنائها من قبل المصرى القديم.

اكتشاف الطريق

بدأ الكشف عن طريق الكباش، لأول مرة فى عام 1949، ثم توالت أعمال الحفائر والكشف عنه عبر العقود المتوالية بسواعد مصرية خالصة، ويمتد من الكرنك شمالا مرورا بمعبد موت، وانتهاء بمعبد الاقصر جنوبا، ويتكون من ممشى من الحجر الرملى تحيطه تماثيل لأبى الهول على الجانبين، مع عناصر معمارية أخرى ترجع لعصور مختلفة.

ونجحت أعمال الحفائر الأخيرة، فى الكشف عن أجزاء من تماثيل أبى الهول، وجار العمل على توثيقها ورفعها تمهيدا لإعادة ترميمها وتركيبها على قواعدها، كما يقوم فريق العمل بإعادة تجميع الكتل المختلفة التى تمثل أجزاء من تماثيل أبى الهول لإعادة تركيبها فى أماكنها الأصلية.

وأسفرت أعمال الحفائر الجارية حتى الآن عن الكشف عن آثار معاد استخدامها فى مبان ملحقة بالطريق، ومن أبرز هذه القطع الأثرية، جزء من وجه تمثال آدمى يحمل ملامح رومانية من الحجر الرملى، وهناك أيضا كتلة من الحجر الرملى عليها خرطوش للملكة نفرتيتى، بالإضافة إلى أجزاء التلاتات التى تحمل نقوشا ترجع لعصر الملك إخناتون.

معرض للصورة النادرة

وكان الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، قد صرح مؤخرا، بأن الأعمال الجارية بالمشروع قاربت على الإنتهاء بنسبة تنفيذ تتجاوز 97% ولم يتبق سوى الجزء الخاص بكنيسة السيدة العذراء، حيث بدأت بالفعل أعمال إزالة الرديم خلف الكنيسة باستخدام المعدات حتى تم الوصول لمستوى الأرض الأثرية، وجار حاليا تجهيز الجزء الأوسط من الطريق لأعمال بناء وترميم الممشى الحجرى فى هذه المنطقة المتبقية من الطريق.

وتنظم وزارة الآثار، حاليا، معرضا سيتم إقامته فى أماكن محددة على هذا الطريق ويضم صورا نادرة

من القرن 19 تروى تاريخ معابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الذى يربط بين المعابد، وأهم الاكتشافات الأثرية، وصور مناظر للأعياد والاحتفالات التى كانت تقام فى العصور القديمة.

الأقصر تتزين

وبدأت محافظة الأقصر أعمال تطوير شاملة للمدينة استعداد للاحتفالية الكبرى التى ستنظمها الوزارة خلال الافتتاح، ومن أبرز هذه الأعمال تطوير النافورة الميادين فى مسار الطريق، وعمل جداريات مواجهة للبوابات بطول الكورنيش واستكمال أعمال دهانات البلدورات باللون الرمادى، والانتهاء من أعمال دهانات واجهات المنازل لمحيط الطريق بالكامل، حيث سيتم دهان حوالى 2000 منزل فى إطار هذا المشروع.

وتنفذ الوزارة خطة لتجديد الهوية البصرية لطريق الكباش ضمن رؤية فنية تستهدف إضفاء هوية موحدة لمدينة الأقصر بكاملها، باعتبارها مدينة سياحية مع تنفيذ أعمال الإنارة على جانبى الطريق بما يتيح الزيارة ليلا.

وقال المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، فى تصريحات صحفية، إنه يتابع مع الشركات واستشارى المشروع على مدار اليوم أعمال الزراعة والتشجير والتجميل للطريق بالكامل وكافة الأعمال المنفذة للانتهاء منها فى التوقيتات المحددة لجعل هذا الطريق مزار سياحى ومكسب للسياح من جميع دول العالم والمترددين من المصريين.

فى سياق متصل، اجتمع الدكتور خالد العنانى مع الشركة المنفذة لاحتفالية الأقصر، حيث تم استعراض ومناقشة الديكورات والعناصر الفنية والمواد الدعائية التى ستستخدم لتزيين الشوارع والميادين والأسواق بالأقصر، وكذلك تصميمات الملابس والأزياء التى يرتديها المشاركون فى الاحتفالية والموسيقى المصاحبة لها.