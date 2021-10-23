/657587/بالصور-متابعة-مشروعات-حياه-كريمة-الجاري-تنفيذها-بقرى-محافظة-البحيرة

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والوقوف على سير العمل بكافة المشروعات ومتابعة نسب التنفيذ وييرصد دوت الخليج التفاصيل.

مشيرًا إلى أن محافظة البحيرة حصلت على نصيب كبير من هدية السيد الرئيس لتطوير مراكزها وقراها فى إطار المبادرة حيث وقع الاختيار على ٤٢ قريه رئيسية و ٢٠٧ وحدة قروية وأكثر من ٣٩٠٠ تابع فى ٦ مراكز بنطاق المحافظة.

هذا وقد تابع محافظ البحيرة المشروعات الجارية بمحافظة البحيرة تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومنها أعمال إنشاء مركز شباب جواد حسنى، المركز الطبى بالنميرى.

متابعة مشروعات حياه كريمة الجاري تنفيذها بقرى محافظة البحيرة

بجانب مدارس بركات ، برجل ، عبد المنعم حسين بكوم القناطر، مدرسة النميرى ، القروى ، ذكى افندى ، أنور المفتى ، عامر جاب الله، بيريدان ، نخلة البحرية والقبلية، مراكز شباب، صوان ،كوم القناطر وأبو كبارية.

بالإضافة إلى مجمع خدمات ومجمع زراعى بسنتواى، تبطين ترعة القلع و ترعة كوم البوص وكوبرى الزينى وكوبرى عبد اللطيف و كوبرى المجاهدين بكوم القناطر

وكذا متابعة بعض المشروعات الجارى تنفيذها بقرى مركز دمنهور، ومنها مبنى الاسعاف بقرية الصفاصيف، موزع كهرباء الأبعاديه، المبنى الإداري لمركز شباب الشوكة، نقطة إسعاف قرية الشوكة، مجمع خدمات زراعى بالابعادية، ورفع كفاءة مدرستى الابعادية الابتدائية والإعداديه.، ورفع كفاءة مركز شباب الابعادية، وتبطين ترعة الابعادية بطول ٣ كيلو متر، ووحدة الإسعاف ومجمع الخدمات ومركز طب الأسرة بالابعاديه

كما تم متابعة انشاء مجمع خدمات سنهور، ومحطة الصرف الصحى بقرية ابو عاصى، وبحوش عيسى أعمالل إنشاء الوحدة الصحية بقرية ريكو