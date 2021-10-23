/657618/رمضان-عبدالمعز-الجلوس-فى-أحاديث-النميمة-والكذب-والغيبة-حرام-فيديو

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن استقامة اللسان وحفظه، أمر قرآنى، لافتا إلى أن اللسان المتروك للشتم والنميمة والغيبة والخوض فى الأعراض، يحتاج إلى جهاد كبير.

دوت الخليج

الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز: الإنسان مراقب ٢٤ ساعة من ملكين يكتبون ما نفعل

وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، من ضمن بين لحييه اى لسانه، وما بين رجليه يقصد الفرج، اضمن له الجنة، فهنا مسك اللسان أمر واجب".

واستكمل: "الإنسان مراقب ٢٤ ساعة من ملكين يكتبون ما نفعل، فيجب علينا مسك اللسان، حتى نفلح وندخل الجنة، ده مجرد اذا حد بيتكلم كلام باطل تقوم وتسيبه حرام، تقعد فى جلسة فيها غيبة أو نميمة أو كذب".