/657605/كلاكيت-تاني-مرة-حبس-مدير-أعمال-هيفاء-وهبي-3-سنوات-بتهمة-خيانة-الأمانة

قضت محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، محمد وزيري، معاقبة مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه، في اتهامه بخيانة الأمانة في القضية رقم 6601 لسنة 2021 جنح قصر النيل .

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل معاقبه مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي

حضر المتهم محبسه لسماع الحكم، وهو الحكم الثاني الذي صدر ضد المتهم بعد الحكم السابق بـ5 سنوات الصادر من محكمة زايد ليصبح إجمالي الأحكام حتى الأن ضده 8 سنوات.

وكانت عاقبت محكمة جنح الشيخ زايد، مدير اعمال الفنانو اللبنانية هيفاء وهبي« محمد وزيري»، بالحبس 5 سنوات عن تهمتي التبديد والنصب عليها في 63 مليون جنيه.

وعقب رفض محكمة الأسرة بقصر النيل، دعوى إثبات زواج المتهم من الفنانة اللبنانية، قال دفاع «الأخيرة»، إنه بصدد إقامة دعوى تشهير وتعويض عن الإضرار بسمعة موكلته.

وفي وقت سابقٍ، أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية «محبوسًا» بعد ورود تحريات أجهزة الأمن التي أكدت الاتهامات المنسوبة لـ«وزيري».

وفي سياق أخر أجلت المحكمة الاقتصادية، الحكم في الدعوى المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس، ضد الفنانة رانيا يوسف، والتي يطالب فيها بالتعويض بمبلغ 5 ملايين جنيه، بسبب سبه وقذفه على مواقع التواصل الاجتماعي، لجلسة 31 أكتوبر الجاري.

كانت محكمة جنح قصر النيل قد برأت الفنانة رانيا يوسف من اتهامها بارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد، وازدراء الأديان، خلال تصريحات أدلت بها في لقاء تليفزيوني مع الفارس.

تصريحاتها في لقاء تليفزيوني

يذكر أن نيابة قصر النيل تلقت بلاغًا ضد «يوسف» بعد تصريحاتها في لقاء تليفزيوني مع «الفارس»، في برنامج «مع الفارس» على إحدى الفضائيات وتحدثت بشكل يجعلها تحت اتهامات جريمة الفعل العلني الفاضح، وأصدرت النيابة قرارًا بإحالة البلاغ للمحاكم.