/657607/بيأكلني-طعمية-كل-يوم-وعايزني-اشتغل-خدامة--في-البيوت-زوجة-في-دعوى-خلع-أمام-محكمة-الأسرة-بمصر-الجديدة

«بيقولي انزلي اشتغلي خدامة في البيوت عشان تصرفي علينا».. بهذة الكلمات رفعت ربة منزل تدعى «راندا» 24 عامًا، دعوى خلع ضد زوجها «ممدوح»، 30 عامًا، أمام محكمة الأسرة مصر الجديدة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية حكاية زوجة داخل محكمة الأسرة مصر الجديدة

متجوزة بقالي 8 شهور

روت الزوجة لـمراسلة «دوت الخليج»: «متجوزة بقالي 8 شهور، جواز صالونات، مكنتش أعرف انه بخيل كدة، أنا عمري ماكنت اتخيل أني أتجوز واحد بخيل بس أهو اتجوزتة ويارتني ماأتجوزته، وايام فترة الخطوبة كان بيجي يزورنا في البيت ومعاه هدايا كتير، بعد شهر اتجوزنا واتقلب حاله مش عارفة أعمل اية، أنا كنت مبسوطة في أول أيام الجواز بس بعد شهر شوفت غير كدا».

بيأكلني طعمية كل يوم

وأشارت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة مصر الجديدة : «بقا يعمل حاجات غريبة، ويبجبلي الأكل وهو جاي يأما اكله يأما يقول ليا عنيك مأكلتي وبيسبني عادي بالأيام مكلش، ومبيدينيش مصروف البيت، ويقولي هتعملي بيه أيه، ولما أقوله أنا تعبت وقرفت يقولي استحملي مش انتى عايزة تجوزني، بقا يقولي هاتي طعمية فطار وغدا وعشاء ونأكل منها لمدة اسبوع، محدش في الدنيا يقدر يأكل طعمية كل يوم لمدة أسبوع أنا زهقت».

أنزلي اشتغلي خدامة في البيوت

وأختمت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة»: «غير كدا بيقولي انزلي اشتغلي وهاتي فلوس للبيت عشان نصرف منها، وبيقولي أنزلي أشتغلي خدامة في البيوت، مع أنه بيشتغل ومعاه فلوس شايلها في البنك، وطلبت منه الطلاق عشان مش قادرة أستحمل العيشة معاه لحد كدة لكنه رفض وقالي لا، فلجأت إلي محكمة الأسرة مصر الجديدة لرفع دعوى خلع ضده».