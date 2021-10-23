/657612/رسميا-إقامة-مباراة-الزمالك-وإنبي-بالدوري-على-ملعب-بتروسبورت

يستضيف ملعب بتروسبورت، مباراة الزمالك وإنبي بالدوري المصري، ضمن مباريات الجولة الأولى للموسم الجديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقرر رابطة الأندية إقامة المباراة على ملعب بتروسبورت، وذلك بعدما رفض نادي بيراميدز إقامة المباراة على ملعب الدفاع الجوي بالفاهرة.

وأكدت رابطة الأندية أن الموافقة الأمنية حسمت إقامة اللقاء على ملعب بتروسبورت بشكل رسمي وحل الأزمة التي حدثت خلال الساعات الأخيرة.

بيراميدز يرفض استضافة لقاء الزمالك وإنبي بالدوري بملعب الدفاع الجوي

اعتذر نادي بيراميدز عن عدم استضافة ملعبه ٣٠ يونيو بالدفاع الجوي، مباراة نادي الزمالك أمام نظيره انبي والمحدد لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من الدوري الممتاز وذلك بسبب أعمال الصيانة الدورية التي تجرى حاليا في الملعب.

حيث أكد نادي بيراميدز أنه يستقبل جميع الأندية والمنتخبات بكل رحابة وسعادة وفخر في ظل علاقاته المتميزة بجميع عناصر المنظومة الكروية المصرية، ويوافق على استضافة ملعبه للمباريات المطلوبة طالما كان متاحا، وهو ما حدث العام الماضي من استضافة مباريات لنادي الزمالك مع نهاية الموسم الكروي، وكذلك لمنتخب مصر الأول، ولقاءات بالبطولة العربية للشباب، ولكن بما لا يتعارض مع مصلحة الملعب وأعمال الصيانة التي تتم به وكذلك مصلحة فريق نادي بيراميدز.

الزمالك وإنبي

أشار النادي إلى أنه بالاتفاق مع الشركة القائمة بأعمال صيانة أرضية الملعب والتي تجرى بشكل دوري عقب نهاية كل موسم، تقرر فتح الملعب فقط بشكل استثنائي لخوض فريق بيراميدز مبارياته الثلاثة أمام عزام التنزاني بالكونفدرالية والمقاصة والاتحاد السكندري في الدوري.

مع استمرار أعمال الصيانة الشاملة للأرضية مع تكثيفها خلال فترة التوقف الدولي المقبلة ليكون الملعب جاهزا بشكل كامل وبأبهى صورة ممكنة عقب توقف نوفمبر، وهو ما يتعذر معه استضافة تدريبات الفريق الأول بنادي بيراميدز أو استضافة أي مباريات أخرى.

يستضيف فريق بيراميدز نظيره عزام يونايتد التنزاني، على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من الكونفيدرالية الأفريقية.

ولم يستطع بيراميدز من هز شباك منافسه في لقاء الذهاب والذي أقيم بالعاصمة التنزانية دار السلام يوم السبت الماضي، وانتهت المباراة بدون أهداف.

ويعول بيراميدز بقيادة مديره الفني إيهاب جلال الكثير على كوكبة النجوم التي يمتلكها الفريق للمساعدة على حسم التأهل للأدوار القادمة وعلى رأسها رمضان صبحي وأحمد فتحي وإبراهيم عادل وإيريك تراوري.

وأبدى بيراميدز دعمه الكامل لرابطة الأندية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب، في كل ما تتخذه من خطوات للقيام بدورها على أكمل وجه وتقديم موسم يليق بالكرة المصرية وبالدوري الأهم والأعرق في المنطقة.