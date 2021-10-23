/657613/رائحة-كريهة-تكشف-جثة-مسن-متحلله-داخل-شقة-بالغربية

عثر أهالي منطقة الرجبي في الغربية، اليوم السبت، على جثمان شخص مسن، في العقد السادس من عمره، متعفنة، داخل منزله بنطاق حي أول المحلة الكبرى.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل العثور على جثمان شخص مسن

رائحة كريهة

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء هاني عويس، مدير الأمن، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم.

وكشفت التحريات الأمنية الأولية، بالعثور على جثمان مالك الشقة، ويدعى «محمد. ا ف» 51 سنة، في حاله تعفن كامل، وبالفحص، أتضح عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.

وأمرت النيابة بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وانتداب الطب الشرعي؛ لبيان سبب الوفاة.

وفي سياق أخر شهدت الأيام الماضية واقعة تحرش جديدة بفتاة داخل محطة مترو السادات الخط الثاني، وقررت محكمة جنح الدقي شابًا تحرش، بالسجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر، وثبت من مستندات القضية تفاصيل أسرع حكم تحرش في مصر، الذي جاء بعد أن نسبت النيابة العامة للمتهم تهم التعرض لأنثى بعربة مترو الأنفاق في محطة السادات الخط الثاني وإتيانه قبلها أمورًا وإيحاءات جنسية بالفعل والإشارة، إذ قام بملاحقة الفتاة وتتبعها، وارتكابه على هذا النحو فعلًا فاضحًا مخلّا بالحياء علنا.

الكاميرات وثقت التحرش

تضمنت أوراق القضية، شهادة الضحية ومما ثبت من مشاهدة مقطع صورته للمتهم خلال ارتكابه الواقعة، وما قرره الأخير في التحقيقات من صحة ظهوره بالمقطع، وما ثبت من مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة في محطة المترو الثابت منها ملاحقة المتهم للمجني عليها.

كما ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام المستشار حمادة الصاوي، في 12 أكتوبر الجاري تداول مقطع مصور على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ظهر المتهم خلال استقلاله إحدى عربات المترو، وهو يتحرش بالفتاة التي نشرت تلك الفيديو عبر حسابها بـ«فيسبوك»، موضحة أنه تتبعها عقب ترجلها من عربة المترو.