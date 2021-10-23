محمد مجدي أفشة يسجل الهدف الثاني للأهلي في شباك الحرس الوطني «فيديو»

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تمكن محمد مجدي أفشة أن يسجل الهدف الثاني لصالح لاأهلي، في شباك الحرس الوطني بطل النيجر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأت الهجمة عن طريق محمود كهربا الذي دخل إلى منطقة الجزاء وراوغ لاعبي الحرس الوطني، ولعب كرة جيدة غلى محمد مجدي أفشة البعيد تمام عن الرقابة، ليسجل الهدف الثاني بالرأس.

محمد حشيش: الخطيب مستني لموسيماني غلطة.. ولاعيبة الأهلي بتلعب «بالشوكة والسكينة»

إنتقد لاعب النادي الأهلي السابق محمد حشيش لاعبي النادي الأهلي بعد التعادل الأخير أمام فريق الحرس الوطني بدوري أبطال أفريقيا.

وقال حشيش في تضريحات تلفزيونية: أداء لاعبي النادي الأهلي لم يكن علي المستوي المطلوب في مباراة الحرس الوطني وكنت أشعر أن بعض اللاعبين يلعبون "بالشوكة والسكينة".

وأضاف:طريقة اللعب من الأساس كانت خاطئة لماذا بدأ موسيماني بثلاث لاعبين في وسط الملعب, السياسة الدفاعية في التدريب لا تناسب شخصية النادي الأهلي.

وأردف: أتعجب من المطالب الكبيرة التي طالب بها موسيماني من اجل تجديد تعاقدة وخاصة أنها بعد خسارة الفريق لبطولة الدوري والسوبر المصري.

وأتم: أتوقع أن يتحسن الأداء بشكل كبيرفي المباراة القادمة امام الحرس الوطني بسبب رغبة اللاعبين في مصالحة الجمهير بعد غضبهم من التعادل في المباراة الماضية.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلتقي فريق الأهلي مع نظيره الحرس الوطني يوم 23 من الشهر الجاري الموافق السبت المقبل على ملعب السلام في إطار مباراة العودة من دور الـ32 من مباريات دوري أبطال أفريقيا.

انتخابات الأهلي

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات الأهلي يومي 25 و26 نوفمبر المقبل في دورة جديدة للقعلة الحمراء خلال الفترة بين 2021 وحتى 2025.

وكانت إدارة النادي قد قامت بفتح باب تلقي طلبات المرشحين بدءا من أول أمس السبت على أن تستمر حتي الجمعة المقبل ولم يتقدم أحد في اليوم الأول والثاني.

قائمة الخطيب

وعلم موقع دوت الخليج، أن جوهر نبيل عضو مجلس إدارة الأهلي، أبلغ محمود الخطيب رئيس النادي، بعدم التواجد في الانتخابات القادمة، سواء مع المجلس الحالي أو أي مجلس آخر.

ويرغب جوهر نبيل في التواجد والترشح لانتخابات اتحاد كرة اليد خلال الفترة القادمة، والتفرغ لها وعدم التواجد في الانتخابات القادمة.