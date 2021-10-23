/657619/تشكيل-المصري-البورسعيدي-لمباراة-سلطات-الموارد-ببطولة-الكونفدرالية

أعلن معين الشعباني، المدير الفني لفريق المصري البورسعيد عن تشكيلة الفريق الرسمية لمباراة سلطات الموارد بطل أوغندا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وتقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم، وسوف يتم بث المباراة عبر أون تايم سبورتس 2. وكانت مباراة الذهاب انتهت الأسبوع الماضي بالتعادل السلبي بين الفريقين، ويسعى المصري أن يحقق الفوز والصعود للدوري القادم في بطولة الكونفدرالية الأفريقية. وفيما يلي تشكيل المصري البورسعيدي: حراسة المرمى: أحمد مسعود خط الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، أحمد شوشة، أحمد شديد قناوي خط الوسط: فريد شوقي، حسن علي، إيزي إيميكا خط الهجوم: محمد عنتر، إسلام عطية، أوستين أموتو

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