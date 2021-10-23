وفد من الأمم المتحدة يزور المزارعين ويناقش تقدم مشاريع التنمية الريفية بمصر

جدة - نرمين السيد - وقالت المديرة الإقليمية لشعبة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا ووسط آسيا وأوروبا، دينا صالح، "نحن فخورون بشراكتنا الاستراتيجية والمثمرة للغاية مع مصر، والتى تمثل أربعة عقود من نموذج التعاون الناجح والهادف للحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائى، والمساهمة فى مرونة وتحسين سبل عيش أكثر من ثمانية ملايين شخص من سكان الريف."

وأضافت صالح: "إن مساهمات الدول الأعضاء حاسمة وجوهرية فى تحقيق أهدافنا المشتركة فى دعم سكان الريف، وتنمية اقتصادهم، والاستثمار بفعالية فى البرامج التى ستساعد البلدان على القضاء على الفقر بحلول 2030، كجزء من التزامها بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة."

وسيقوم الوفد بزيارة ميدانية للمشاريع التى يدعمها الصندوق فى البلاد، حيث سيلتقون مع أفراد المجتمع المحلى والمزارعين الأسريين فى النوبارية، وكفر الشيخ، والعمارية، لمراجعة أثر المشاريع على سبل عيش الناس، ومناقشة التحديات التى يواجهونها.

وتشمل عمليات الصندوق الدولى للتنمية الزراعية فى مصر حالياً ثلاثة مشاريع جارية، وهى مشروع تعزيز القدرة على الصمود فى البيئات الصحراوية، ومشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل العيش، إضافة لمشروع تعزيز الدخل الريفى عبر تحسين الأسواق. وتبلغ استثمارات الصندوق فى تلك المشاريع 203.47 مليون دولار أميركى من أصل تكلفة إجمالية قدرها 284.49 مليون دولار أميركى. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المشاريع أكثر من 616 ألف شخص من سكان الريف.

وتعتبر الزراعة قطاعاً رئيسياً فى الاقتصاد المصرى، حيث توفر سبل العيش لقرابة 57 فى المائة من السكان، وتوفر فرص عمل مباشرة لما يقارب 26 فى المائة من القوى العاملة. كما تعد أيضاً مصدراً حيوياً للصادرات وعائداته من النقد الأجنبى. وقد أثبت الاقتصاد المصرى قدرته على الصمود خلال جائحة كوفيد-19 بمعدل نمو إيجابى للناتج المحلى الإجمالى فى عام 2020.

ويواصل الصندوق الاستفادة من تجارب مشاريعه وبرامجه السابقة لتحسين سبل معيشة سكان الريف وتعزيز الأمن الغذائى الوطنى، من خلال دعم تسوية أوضاع الأراضى المستصلحة من الصحراء من مصر السفلى (الشمالية)، ودعم تحسين الإنتاجية فى الأراضى القديمة فى وادى النيل من مصر العليا.

وفى إطار مشروع التنمية الريفية لغرب النوبارية، قدم الصندوق الدعم إلى 46833 أسرة، وساهم فى البرنامج الوطنى التابع للحكومة المصرية لتسوية الأراضى، عبر إنشاء وإعادة تأهيل 82 بنية تحتية اجتماعية تشمل المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب ورياض الأطفال والمراكز الدينية.

وتشمل تدخلات الصندوق السعى إلى تمكين استخدام الموارد الطبيعية على نحو أكثر استدامة وكفاءة، وبخاصة إدارة المياه، وتعزيز استراتيجيات ذكية مناخياً، والاستفادة من الفرص التى يتيحها التوسع فى مشاركة القطاع الخاص فى الزراعة.

ويخطط الوفد أيضاً بالاجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الزراعة والإصلاح الزراعىى، السيد مرزوق القصير، ووزيرة التعاون الدولى، رانيا المشاط.

وتعد مصر أكبر مستقبلى المساعدات المالية من الصندوق فى الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، وكانت من أوائل البلدان التى تلقت تمويل الصندوق. وفى فبراير 2021، أعيد انتخاب مصر خلال الدورة الرابعة والأربعين لمجلس محافظى الصندوق كعضو فى المجلس التنفيذى للصندوق لمدة أربع سنوات أخرى (2021 – 2024).

منذ عام 1978، قام الصندوق الدولى للتنمية الزراعية بتقديم الدعم لتخفيف حدة الفقر فى المناطق الريفية فى مصر من خلال 14 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً بقيمة إجمالية قدرها 1.1 مليار دولار، حيث مول الصندوق منها 519.28 مليون دولار، ليصل الدعم لأكثر من 7 ملايين شخص. وأدت هذه التدخلات إلى تقديم حلول ابتكارية وقابلة لإعادة التطبيق، وساهمت فى تعزيز قدرة صغار المزارعين وغيرهم من سكان الريف على الصمود وبناء المجتمعات الريفية.