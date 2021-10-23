بـ1.5 مليار جنيه.. محافظ أسيوط يضع حجر أساس محطة معالجة صرف صحى بديروط

جدة - نرمين السيد - وضع محافظ أسيوط عصام سعد، اليوم السبت، بوضع حجر الأساس للمرحلة الأولى لمحطة معالجة صرف صحى شمال غرب ديروط "دشلوط"، والتى ستعمل بطاقة (20 – 30 ألف م3 / يوم) بتكلفة إجمالية بلغت 1.5 مليار جنيه لخدمة قرى شمال غرب ديروط.





وتفقد المحافظ، حسب بيان، الأعمال التى بدأت بمحطة المعالجة، وذلك ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة، حيث استمع إلى شرح من المهندس صابر عبدالرؤوف عن المشروع الذى يجرى تنفيذه ويتكون من محطة معالجة سيتم إقامتها على مساحة 30 فدانا بطاقة إنتاجية (20 إلى 30 ألف م3/ يوم) كما يخدم المشروع 12 قرية من قرى شمال غرب ديروط، ويستفيد منها 350 ألف نسمة.

ووجه المحافظ مسئولى الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة المنفذة بالالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروع ومراعاة معايير الجودة فى تنفيذ الأعمال.

وأشار إلى أن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحى لجميع القرى، موضحا أنه يتم تنفيذ 153 مشروعا للصرف الصحى منها 9 محطات معالجة بتكلفة 15 مليار جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى والذى يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع.