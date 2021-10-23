السفير الأردنى: تعامد الشمس فى أبو سمبل مشهد ساحر

جدة - نرمين السيد - أشاد السفير الأردنى فى القاهرة أمجد العضايلة، بمبادرة وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، بدعوة سفراء دول شقيقة وصديقة لدى مصر لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل، الذى يمثل تحفةً أثرية شاهدة على حضارة وعراقة مصر.





وقال العضايلة، فى تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، "شهدت وسفراء عرب وأجانب اليوم، بدعوة من وزير السياحة والآثار المصرى الدكتور خالد العنانى، ظاهرة تعامد الشمس بمعبد أبى سمبل فى ‎أسوان". ووصف السفير الأردنى جمالية منظر تعامد الشمس بمشهد ساحر يعكس إبداعات قدماء المصريين ومزايا الحضارة الفرعونية فى ‎مصر، وجدد شكره لوزارة السياحة والآثار المصرية على هذه المبادرة.

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