فيديوجراف - بأياد مصرية .. انتهاء ترميم 19 من كباش الكرنك

جدة - نرمين السيد - قال مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إن رجال الآثار وفرق الترميم والعمال فى معبد الكرنك بالأقصر نجحوا فى الانتهاء من أحد أهم المشروعات القومية والمتمثلة فى ترميم 19 من الكباش الموجودة داخل فناء المعبد، فى الجهة الشمالية.





ويستعرض "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى مراحل تطوير الكباش، حيث إن الترميم يعد معجزة تمت على أيادى أثريين ومرممين وعمال مصريين، والمرحلة الأولى تضمنت ترميم 29 كبشًا وافتتاحها يناير 2021. ويبلغ وزن الكبش من 5 لـ 7 أطنان وطول التمثال 3 أمتار و90 سم، كما أن الترميم شمل وضع الكباش على قواعد خرسانية متجاورة، وعالج أرضية القواعد وحمايتها من المياه الجوفية.

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