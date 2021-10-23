الكردي وغانم أبرز الحضور في موكب السعادة للأطفال الأيتام«صور»

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يواصل نسور المستقبل فعالياته القوية في الساحة الميدانية وذلك من خلال موكب السعادة لأبنائنا اليتامى الذي أنطلق صباح الجمعة متجها لمتحف القوات الجوية في إحتفالية كبرى بحضور العديد من الشخصيات العامة أبرزها الدكتور شريف الكردي، مؤسس الموكب ، وحسام غانم ، خبير التغذية والجيم، والصحفية وعد حمدي وبرعاية من موقع دوت الخليج.

وحرص الدكتور شريف الكردي بجانب حسام غانم والعديد من الشخصيات العامة على الإلتفاف حول الأطفال لتشجعيهم على الحياة الإيجابية بشكل كبير في أجواء تسودها السعادة والود داخل متحف القوات الجوية بالعاصمة القاهرة.

الكردي وحسام غانم أبرز الحضور في موكب السعادة للأطفال الأيتام

وأنطلق الموكب من مدينة نصر في تمام الساعة التاسعة والنصف صباح الجمعة ، في مسيرة لاقت إشادة كبير من جانب الحضور والمواطنين في الشوارع قبل أن يصل متحف القوات الجوية في تمام الساعة العاشرة لتبدأ الفعاليات بتناول الأطفال وجبة الإفطار.

وتوالت الأحداث بعد تناول وجبة الإفطار عقب ترحيب خاص من جوالة حقوق القاهرة، حيث حرص الحضور على التجول داخل متحف القوات الجوية وإلتقاط الصور التذكارية بجانب دخول قاعة المجد لتخليد انتصارات القوات الجوية في الحروب المتتالية.