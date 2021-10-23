/657620/إستغاثة-قاطنى-طريق-العزيزية-المنصورة-بمحافظ-الغربية-وبرئيس-مجلس-سمنود-صور

استغاث مجموعه من الأهالى والسائقين وقاطنى الطريق بالسيد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية وبالسيد الأستاذ اسلام النجار رئيس مجلس مدينة سمنود.بشان قيام المقاول الخاص بتبطين الترع بوضع الحجارة الخاصة بالتبطين على جانبى الطريق العام.

حيث أن هذا الطريق طريق فردى ولا يتحمل سيارتين بجوار بعضهما البعض إلا أن المقاول قام بوضع تلك الحجارة على الطريق، الأمر الذي صعب من إمكانية التحرك.

إستغاثة قاطنى طريق (العزيزية – سمنود – المنصورة) بالسيد محافظ الغربية وبرئيس مجلس ومدينة سمنود

ويقول أحد السائقين المتواجدين بإستمرار على هذا الطريق: “هنا يسير سيارات النقل الثقيل والميكروباصات والنصف نقل وفيروس التوكتوك المنتشر .حيث يتواجد أيضاً بجوار الطريق من الجهه المقابلة حدائق منتجة للفواكه والثمار ففى نهاية اليوم يعود الفلاحين إلى منازلهم مصطحبين الآلات الزراعية الخاصة بهم فلا يستطيع أحد التحرك على هذا الطريق فى هذا الوقت نظراً لضيق الطريق”.

إستغاثة قاطنى طريق (العزيزية-سمنود-المنصورة) بالسيد محافظ الغربية وبرئيس مجلس ومدينة سمنود

وأضاف : “أن معظم السائقين المسافرين على الطريق ليلا لا يأخذون بالهم من تلك الحجارة فى الليل وهذا يسبب حوادث كثيرة بالإضافة إلى قلة الإضاءة الموجودة”.

وأختتم حديثه مناشدا: “كل ما نريدة هو وضع الحجارة فى مكان واسع بعيد عن الطريق وفتح الطريق أمام السيارات حتى لا تتكرر تلك الحوادث حفظنا الله وإياكم”.