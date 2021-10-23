الحرس الوطني يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي «فيديو»

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تمكن فريق الحرس الوطني، أن يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي، خلال المباراة التي تقام حاليا علىم لعب السلام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتمكن إيسوفا إنسا أن يسجل الهدف الأول مع مطلع الدقيقة 35، وأوضحت الكاميرات أن الهدف جاء من تسلل واضح قبل سكون الكرة شباك على لطفى.

عودة أفشة.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمباراة الحرس الوطني

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر، التي تقام في السادسة مساء اليوم، على استاد الأهلي we السلام، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول، بدر بانون، أيمن أشرف، أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، وليد سليمان، محمد مجدي «أفشة»، محمود عبد المنعم “كهربا”.

الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير، محمد هاني، طاهر محمد طاهر، محمد محمود، محمود وحيد، حسين الشحات، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على بطل النيجر وحسم التأهل إلى دور المجموعات، ومواصلة رحلة الحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، الذي حصده الأهلي في آخر نسختين وتوج به 10 مرات من قبل، وهو رقم قياسي تاريخي مُسجل باسم نادي القرن في البطولة.

وخاض الأهلي تدريباته الماضية على ملعب التتش بالجزيرة منذ العودة من النيجر بهدف التحضير لمباراة الليلة وتحقيق الفوز والصعود لدور المجموعات.

ودخل الأهلي معسكرًا مغلقًا عقب خوض المران الرئيسي، الذي أقيم أمس على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا للمباراة، التي يسعى خلالها لحسم التأهل، بعد انتهاء مباراة الذهاب في النيجر بالتعادل الإيجابي 1-1.

ومن المقرر أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، على أن يرتدي حارس المرمى الطاقم الأصفر، فيما يرتدي فريق الحرس الوطني الزي الأزرق، ويرتدي حارس مرمى بطل النيجر الطاقم الفسفوري، وفقًا لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة الذي عقد أمس بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.