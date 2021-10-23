محمد لطفي ينضم لأسرة فيلم «عمهم» بطولة محمد إمام

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دوت الخليج يرصد انضمام الفنان محمد لطفي لفيلم «عمهم» بطولة النجم محمد إمام.

محمد لطفي برفقة محمد إمام

أعلن محمد لطفي انضمامه لفيلم «عمهم»، من خلال نشره صورة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» تجمعه بمحمد عادل إمام بطل العمل، وعلق عليها مشوقًا جمهوره قائلًا: "الواد ده حلو.. انتظرونا ف عمهم مع النجم عم الرجولة والأخلاق محمد إمام والمخرج حسين المنياوي".

أبطال فيلم عمهم

فيلم «عمهم» بطولة محمد عادل إمام، سيد رجب، هدى المفتي وآيتن عامر، ومن تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوي.

محمد لطفي يحتفل بعيد ميلاده ال 53

على الصعيد الآخر، حرص الفنان محمد لطفى، على الاحتفال بعيد ميلاده الـ53، بطريقته الخاصة، حيث نشر صورة له من دولاب الذكريات، عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، ظهر من خلالها فى مرحلة العشرينيات، وكتب قائلاً "النهارده عيد ميلادي الخمسه وعشرون".

وشارك لطفي، متابعيه وجمهوره منذ عدة اسابيع، بصورة تجمعه بالنجم محمد إمام والفنان على ربيع، عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، ظهرا فيها فى إحدى الحدائق، وكتب: "الدنيا ليل والنجوم طالعة تنورها صديقي وحبيبي النجم محمد إمام وحبيبي النجم علي ربيع وحبينا الغالي محمود سالم".

وكان قد كشف لطفى منذ عدة أسابيع، عن أن الهضبة عمرو دياب أشاد بصوت ابنه إبراهيم "هيما"، وذلك بعد لقائهما سويا فى الساحل الشمالى، حيث نشر لطفى صورة مع ابنه جمعتهما بالميجا ستار عمرو دياب، عبر حسابه على "إنستجرام"، صحبها بتعليق: "الهضبة النهاردة قال لهيما أنت صوتك حلو".

ويشارك لطفى في بطولة مسلسل "المماليك" من إخراج حازم فوده وتأليف هشام هلال، وبطولة كل من: رانيا يوسف، بيومى فؤاد، رامي وحيد، دوللى شاهين وتواصل حاليًا تصوير مشاهدها المتبقية من المسلسل.

آخر أعمال محمد لطفي الدرامية

يذكر أن آخر أعمال محمد لطفي مسلسل "بين السما والأرض"، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، اخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.

يقوم مسلسل «بين السما والأرض»، والذى يعرض خلال دراما رمضان الحالي، على معالجة درامية لقصة للأديب العالمى نجيب محفوظ وقد تم معالجتها سينمائيًا من قبل، ويظهر من خلال المسلسل رؤية الأديب الراحل ولكن بروح عصرية ومتطورة، وتدور أحداثه داخل مصعد تعطل وبه مجموعة من الأشخاص لا يعرفون بعضهم البعض ولكل منهم قصته.