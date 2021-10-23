/657624/رمضان-عبدالمعز-بعض-الناس-نسوا-أعظم-الصدقات-الجارية-فيديو

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن بعض الناس نسبت أعظم الصدقات الجارية وهى الكلمة الطيبة، لافتا إلى أنه رغم انتشار أعمال الخير والتبرعات إلى الفقراء والمتابعين وأصحاب الامراض الا اننا ننسى هذه الصدقة الجارية.

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