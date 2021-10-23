محمود كهربا يسجل الهدف الخامس للأهلي في شباك الحرس الوطني «فيديو»

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تمكن محمود كهربا، جناح النادي الأهلي، أن يسجل أخيرا في شباك الحرس الوطني بطل النيجر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتمكن محمود كهربا أن يسصنع هدفين خلال لقاء اليوم، ولكن حاول كثيرا أن يسجل هدف شخصي له.

وتمكن محمود كهربا أن يسجل الهدف الخامس للمارد الأحمر، بعدما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لم يتمكن حارس مرمى فريق الحرس الوطني، أن يتصدى لها.

مدرب الأهلي السابق يحذر كارلوس كيروش: استبعاد «محمد شريف وأفشة» خطر كبير

أكد محمد يوسف، نجم الأهلي السابق، أن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر ليس لديه أي معلومات كافية على جميع لاعبي الدوري المصري.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" ضد عد تواجد محمد شريف وأفشة ومصطفى فتحي مع منتخب مصر، وهناك عمود فقري لمنتخب الفراعنة وهؤلاء منهم".

وزاد" العمود الفقر لمنتخب مصر بجانب محمد شريف وافشة، هم محمد صلاح والشناوي والونش وأحمد حجازي، وسيكون لهم تأثير كبير خلال المباراة القادمة".

وأردف" المدرب يتحمل المسئولية حال حدوث أي إخفاق لأنه أبعد لاعبين من الأساسيين داخل المتنخب وكان يجب تواجدهم في القائمة، ولا يوجد لاعب بديل لعبد الله السعيد".

وأكمل" كارلوس كيروش يلعب بتحفظ دفاعي وتواجد ثلاثي في خط الوسط، وكان يجب وجود التنوع في المراكز من أجل عدم حدوث أي إخفاقات للاعبي المنتخب خلال مجريات اللقاءات، وعبد الله السعيد يجيد فقط اللعب في مركز صناعة الألعاب".

واختتم" أتمنى التوفيق لمنتخب مصر في المباريات القادمة والأهم هو تحقيق النجاحات والفوز لكأس العالم، وسيكون هناك صعوبات في اختيار اللاعبين في مراكز خط الوسط".

رضا عبد العال: ضياء السيد هو المدير الفني لمنتخب مصر وليس كارلوس كيروش.. والكرة المصرية تدار بالمحبة

أكد رضا عبد العالم، نجم الزمالك السابق، أن ضياء السيد سيكون المتحكم في التشكيل الرسمي لمباراة ليبيا القادمة بتصفيات كأس العالم.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "البريمو" كارلوس كيروش لم يتدخل في تحديد تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا، والذي فاز به الفراعنة بثنائية نظيفة وسيتدخل في تشكيل المباراة القادمة الهامة".