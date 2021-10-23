/657628/أوزجان-دينيز-خطيب-أروى-جودة-السابق-يتعرض-للضرب-والسب-من-قبل-طليقته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان التركي أوزجان دينيز خطيب االفنانة أروى جودة السابق، خلال طرد طليقته له من المنزل، عندما رغب في زيارة نجله كوزاي، الأمر الذي أثار غضب واستياء الجمهور.

دوت الخليج يرصد ملابسات تعرض الفنان التركي أوزجان دينيز للضرب من قبل طليقته.

تمزيق ملابس أوزجان دينيز من قبل طليقته

ظهر في الفيديو فايزة أكتان، طليقة أوزجان دينيز، وهي تطرده من المنزل ومزقت ملابسه، وصفعته على وجهه عندما أراد أن يرى ابنه.

سبب زيارة أوزجان دينيز منزل طليقته

اتصلت المدرسة التي يدرس فيها ابن أوزجان اتصلت به لتسأل عن سبب غيابه، الأمر الذي دفعه إلى زيارة منزل طليقته لسؤالها عن سبب تغيّب ابنه عن المدرسة، فوجده في المنزل ولا يزال في لباس النّوم، الأمر الذي أدّى إلى دخوله في جدال مع طليقته. وتطوّر الجدال إلى هجوم الأخيرة عليه وضربه وتمزيق ملابسه، الأمر الذي دفع بأوزجان إلى تقديم شكوى ضدّها.

وهناك من رأى أن أوزجان، هو ضحية عنف أسريّ، حسبما ظهر في الفيديو المسرب، فقد هاجمته وطليقته وصفعته على وجهه بقوة وقامت بتمزيق ملابسه، ودخلت مسرعة للداخل.

قضية حضانة نجل أوزجان دينيز

وكان أوزجان تواجه مع طليقته في المحكمة، في القضية المرفوعة بينهما بشأن حضانة ابنهما، حيث يرغب أوزجان بحضانة ابنه ويتّهم طليقته بالإهمال وعدم الاهتمام بالطفل، وتمّ تأجيل جلسة النطق بالحكم حتى 14 كانون الأوّل.

ومن بعد الجلسة شارك أوزكان منشور عبر ستوري حسابه بإنسغرام كتب فيه "أنت طفل ... أنت فرد له حقوق شخصية... أنت لست سلم شهرة أحد ، ولوحة اختبار ، وباب للجشع والربح ، والأهم من ذلك" بطاقة ائتمان.

وتابع "كل من يحتمي خلفك جسد صغير ويقوم بذلك ، بغض النظر عن هويته ، هو دموعنا..سيقدمون حسابا قبل الحكم ، يا ابني العزيز، لديك أب قوي سيضحي من أجل الأرض التي تطأها وكل نفس تتنفسه".

انفصال أوزجان دينيز وزوجته السابقة

وكان الثنائي أوزجان دنيز وبوسي نارجي على علاقة عاطفية طويلة استمرت ثلاث سنوات كاملة ثم انفصلا بشكل مفاجىء لأسباب مجهولة قيل إنّ سببها فارق العمر الكبير بينهما.