/657629/نائب-رئيس-جامعة-الأزهر-للطلاب-سيبكوا-من-الصياح-وافهموا-موضوع-الCD-كويس

وجه الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم، نداءً للطلاب بالتوقف عن المطالبة بإلغاء قرار وقف التعامل بالكتاب الورقي، الذي أقرته الجامعة بدءا من العام الحالي.

دوت الخليج

وقال الشربيني في منشور له على صفحة المدينة الجامعية بجامعة الأزهر، السبت، :"شباب نسيبنا من الصياح، وتعالوا نفهم موضوع ال cd مع بعض كده وبالراحة، علشان تعرف إيه الحكاية صح وما تاخدش الكلام من أي حد، القصة من بدايتها ان استراتيجية مصر 2030 هي إن مصر رقمية، وأكيد عدى عليكم الكلام ده، وسمعتوه بدل المرة ألف، وأكيد كمان عارفين ان فيه حاجة اسمها الحكومة الإلكترونية، وان كل الخدمات اللي بتروح تعملها وتقف طابور ممكن تخلصها وتجيلك لحد البيت، فيه منكم سمع ده وفيه منكم جربه، طيب الكلام ده معناه ان مصر كلها بتتحول لدولة رقمية، واحنا أكيد جزء من الدولة، ولو الجامعة ما طبقتش انت نفسك اللي هتقولنا هو احنا ليه متأخرين، كل الجامعات هتطبق cd، وبينى وبينك ريحوا دماغهم وحتى مش سامعين الطلبة بتوعهم بيصيحوا زي انتم ما بتصيحوا".

نائب رئيس جامعة الأزهر للطلاب: سيبكوا من الصياح وافهموا موضوع الCD كويس

وتابع:"طيب هل احنا في الأزهر حتطبق ال cd ؟ الحقيقة لاء لسببين مهمين انتوا عارفينهم وهقولهم للتذكرة ان ال cd محتاج لابتوب، طيب هيبقى على موقع الجامعة؟ هتبقى محتاج تكون باستمرار أونلاين وكتير منكم من مناطق الشبكة فيها ضعيفة أو مش موجودة، وبرضة هتبقى بتدفع تكلفة عالية في الإنترنت، طيب الحقيقة بقى احنا بنعمل ايه؟ شوف يا سيدي، احنا بنعمل موبايل آبلكيشن هتنزله على المحمول بتاعك أول مرة، وانت جهازك على النت زى ما بتنزل اى آبلكيشن من جوجل ستور، وكده كتبك هتبقى على تليفونك وتقدر تتصفحها في أي وقت سواء انت واصلك نت أو مفيش نت".

وأوضح:"سعر الحكاية دي غالي؟ لأ أرخص من الكتب لأن الجامعة مسعرة الكتاب ال ٢٠٠ ورقة بتقريبا ٢٥ جنيه، والسعر هيكون سعر الرسمى، بس خلي بالك بقى انك لو اديت صاحبك باسووردك أو بعتله آبلكيشن، نسختك هتتمسح تلقائي، وزميلك هو اللى هيدخل من جهازه، وسيبكم من حكاية الزغللة دي يا مساكين، مانتوا قاعدين تشيتوا ليل نهار على مواقع التواصل الاجتماعي واديك قاعد اهو لسه عمال تقرأ".

تطوير المهارات التكنولوجية

وأردف نائب رئيس جامعة الأزهر:"بتمنالكم التوفيق من قلبي وخلوا بالكم ان الدنيا كلها بقت مبنية على التكنولوجيا، وحتى لما تطلع سوق العمل هتلاقى نفسك محتاج تتطور مهاراتك التكنولوجية، علشان تجاري سوق العمل، احنا زمايلكم السنة دى في الإجازة أيا كان تخصصاتهم، بعتنا عدد كبير منهم اتدرب على مهارات سوق العمل، زي البرمجة وأمن المعلومات وتصميم المواقع ده غير الإنجليزي والألماني علشان تساعدهم في سوق العمل، وده تم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وجهات مختلفة لتعليم الحاجات دي وفيه زمايل ليكم اشتغلوا بيها وجابوا منها فلوس".

وتابع:"احنا مش مهمتنا في الجامعة اننا نديك معرفة بس، لكن كمان اننا نساعدك تكون مستعد لبكرة، وانك تكون بتلبي احتياجات سوق العمل، علشان تعرف تشتغل وتكون فرد منتج حقيقي في المجتمع، ماتقلقوش واتطمنوا، قريب بإذن الله هيبتدى التطبيق يخرج للنور ومفيش CD عندنا فى الأزهر، واللي عنيه تزغلل يقوم يتوضى ويصلي ركعتين".

إلغاء التعامل بالكتاب الورقي نهائيا

كانت جامعة الأزهر، قررت إلغاء التعامل بالكتاب الورقي نهائيا، بدءا من العام الدراسي الحالي.

ونص قرار جامعة الأزهر، على عدم بيع أو طباعة كتب أو مذكرات أو أي مواد ورقية بدءا من العام الجامعي 2022/2021، اتساقا مع رؤية الدولة للتحول الرقمي.

ونص القرار، على إفادة مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأقراص مدمجة "cd"، تقسم داخليا إلى مجلدات باسم كل شعبة "البرامج الدراسية داخل كل مجلد للشعبة لكل فرقة دراسية.