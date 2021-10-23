/657630/وليد-سليمان-يغادر-مباراة-الأهلي-والحرس-الوطني-ونقله-إلى-المستشفى

تعرض وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، لإصابة قوية على مستوى الوجه، خلال مباراة الحرس الوطني بدوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وغادر وليد سليمان ملعب المباراة على نقالة ولم يتمكن أن يستكمل المباراة بسبب قوة الإصابة التي تعرض لها.

وتعود الإصابة بعد التدخل مع حارس فريق الحرس الوطني بالقدم بدون تعمد، ليقرر طبيب الأهلي مغادرة اللاعب ملعب المباراة.

وعلم موقع دوت الخليج أن طبيب النادي الأهلي قرر نقل وليد سليمان غلى المستشفي من أجل الإطمئنان على صحته مع عمل الفحوصات اللازمة خلال الساعات القادمة.

محمد يوسف: منظومة الأهلي تساعد أي مدرب على النجاح

أكد محمد يوسف، مدرب الأهلي السابق، أن النادي الأهلي منظومة كبيرة وناجحة للغاية وتساعد أي مدرب على النجاح.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" الأهلي أبرم صفقات عديدة وهامة، وبمساعدة أمير توفيق مسئول التسويف بالفريق، مع عودة المعارين وعلى رأسهم عمار حمدي وأحمد عبد القادر، وكل ذلك يمثل نجاحات".

وتابع" الأهلي فاز بالعديد من البطولات، وخسر بطولتي السوبر والدوري، ولكن المجمل العام هو نجاح الفريق خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير وناجح للغاية".

وزاد" بيتسو موسيماني مدرب الأهلي تمكن من الفوز ببطولات عديدة، وله توفيق كبير مع النادي، والتوفيق يأتي للمدرب المجتهد، وموسيماني يجتهد دائما، والجهاز المعاون يساعده كثيراً من أجل تحقيق النجاحات".

وأكمل" أدعم تواجد بيتسو موسيماني مع الأهلي لماوصلة النجاحات، وأتمنى أن تكون هناك جلسة مع المدرب بسبب أنه ليس لديه تركيز كامل مع الفريق عكس وقت تواجدة مع الفريق والفوز ببطولتي أفريقيا".

مدرب الزمالك السابق: بيتسو موسيماني من أفضل 3 مدربين في أفريقيا.. ويجب أن يلقى الدعم من إدارة الأهلي

أكد ميتشو، مدرب الزمالك السابق، أن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي صديق شخصي لي منذ 30 عاما.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" أعرف موسيماني جيدا للغاية، فهو من أفضل 3 مدربين في قارة أفريقيا، وكرة القدم لا تكون فوز على طول الطريق".

محمد يوسف

وتابع" الزمالك تمكن من الفوز بالدوري، والأهلي بسبب المنافسات الأفريقية الهامة، فشل في تحقيق بطولة الدوري، ولكنه فاز ببطولتي أفريقيا، وهناك عدد كبير من الغيابات داخل الفريق وله تأثير على خسارة كأس السوبر المصري".

وواصل" لابد أن تتفهم إدارة الأهلي بسبب الهزائم الأخيرة للأهلي، ولابد أن يكون هناك دعم من الإدارة للمدرب، خاصة أن هناك سوء حظ في الفترة الأخيرة، وأيضا الإجهاد العام الذي يعاني منه الفريق مؤخرا، ويجب أن لا ينسى له أحد الفوز ببطولتي أفريقيا على التوالي".

وزاد" لابد أن لا يتم حساب موسيماني بالقطعة، ولكن في المجمل العام هو ناجح مع النادي الأهلي، ويجب أن يأخذ فرصته كاملة بشكل كبير، ولا يمكن أن نحكم في مباراة واحدة على ما قدمة للنادي الأهلي".

واختتم" التناغم مطلوب بين العناصر الجديدة التي جاءت للفريق مؤخرا والفريق المتواجد من الموسم الماضي، فهذا الأمر هام وجيد للغاية ولابد من الاستفادة من الصفقات الجديدة قدر المستطاع لتحسين الأداء".