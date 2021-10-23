السفير علاء رشدى: ضرورة مواصلة الجهود لإنهاء تهميش القارة الإفريقية

جدة - نرمين السيد - شارك السفير علاء رشدى، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، نيابة عن وزير الخارجية، فى الحدث رفيع المستوى الذى نظمته اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على مستوى وزراء خارجية دول الاتحاد الإفريقى احتفالاً بيوم حقوق الإنسان الإفريقى يوم 21 أكتوبر 2021.





وأعرب السفير رشدى، خلال مداخلته فى الاحتفالية، عن التهنئة بمرور 40 عاماً على ذكرى صدور الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب، مُشيراً إلى أن استحداث اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب هذا الحدث رفيع المستوى للاحتفال بيوم حقوق الإنسان الإفريقى بجانب المشاركة رفيعة المستوى فيه يعطيان رسالة واضحة على صدق الالتزام والعزم المشترك بين الدول على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب الإفريقية.

كما أبرز ضرورة مواصلة اللجنة جهودها لإنهاء تهميش القارة والعمل على تحقيق استفادتها من فوائد التقدم العلمى كحق أصيل من حقوق الإنسان، مشيراً إلى أهمية تعزيز الصلات بذوى الأصول الإفريقية فى المهجر فى هذا المقام، فضلاً عن دعم جهودهم لإزالة الكراهية والعنصرية والتمييز الذى يعانونه فى بعض الدول المستقبلة لهم.

وأضاف السفير أنه رغم الشوط الطويل الذى قطعته الدول الإفريقية نحو تمكين مواطنيها من حقوقهم المدنية والسياسية، فلا زالت هناك أوجه قصور تحتاج إرادة سياسية راسخة على إحداث التغييرات الهيكلية المطلوبة التى تضمن احترام الحقوق والحريات الأساسية، مشيراً إلى أنه لا يزال هناك الكثير الذى ينبغى على الدول الإفريقية عمله لتحقيق المساواة وإزالة التمييز، ولضمان تمتع جميع أبناء القارة بخيراتها إعمالاً للحق فى التنمية.

كما شدّد على ضرورة تكثيف الجهود وضمان مشاركة فعالة بين الحكومات وكيانات المجتمع المدنى لبناء الإنسان الإفريقى ومحاربة الجريمة والفساد والانتهاكات والإفلات من العقاب، استناداً إلى مبدأ سيادة القانون وقواعد الحكم الرشيد.

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن مصر فى إطار سعيها لتحقيق ذلك، فقد دشنت الشهر الماضى أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تحت رعاية رئيس الجمهورية، حيث تأمل من خلالها فى تمكين جميع مواطنيها من حقوقهم ونشر ثقافة حقوق الإنسان كركيزة لما تبتغيه من تنمية شاملة، معرباً عن ترحيب مصر دائماً بتبادل الخبرات والدروس المستفادة مع أشقائها الأفارقة.