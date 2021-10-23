مجلس الوزراء: مصر لن تتأثر بأية غازات أو انبعاثات من بركان ”لابالما”‏

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تأثر مصر بغازات وانبعاثات بركان "لابالما" السامة، تواصل المركز مع وزارة البيئة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر مصر بغازات وانبعاثات بركان "لابالما" السامة، وأن مصر لن تتأثر بأية غازات أو انبعاثات من بركان "لابالما"، وذلك نظراً لبعدها الجغرافى عن مجال تأثيره، كما أن هذه الغازات تنتشر فى طبقات عليا من الغلاف الجوى مما يصعب وصولها إلى الغلاف الجوى المصري.
وشددت على أنه لم يتم رصد أى ملوثات أو انبعاثات بيئية لهذا البركان ذات تأثير مباشر على الصحة العامة أو المنشآت، كما نؤكد أن تبعاته لن تصل إلى مصر، وإن وصلت ستكون فى الطبقات العليا بنسب ضعيفة جداً لن يشعر بها الإنسان ولا تؤثر عليه بأى شكل، كما نؤكد أن محطات الرصد البيئى المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية تعمل بشكل لحظى لرصد أى معدلات تلوث على مدار اليوم من خلال فرق متخصصة.
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