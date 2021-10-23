تطورات إصابة وليد سليمان.. ارتجاج في المخ ونقله إلى المستشفى

كشفت الفحوصات الأولية إصابة وليد سليمان، لاعب الأهلي، بارتجاج في المخ، نتيجة إصابته في مباراة فريقه أمام الحرس الوطني بطل النيجر، المقامة باستاد الأهلي والسلام في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وغادر وليد سليمان ملعب المباراة للإصابة، إثر الصدام القوي مع حارس مرمى بطل النيجر، وشارك حسين الشحات بدلاً من الحاوي وليد سليمان، ووفقا للفحوصات الأولية فإن وليد سليمان يعاني من ارتجاج في المخ.
وتم نقل وليد سليمان للمستشفى للاطمئنان عليه.
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