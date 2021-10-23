/657638/بأسعار-مخفضة-التموين-تطرح-كميات-من-بيض-المائدة-فى-المجمعات-الاستهلاكية

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بطرح كميات من بيض المائدة فى عدد من المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، وذلك لتجاوز أزمة الغلاء الذى شهده لوقتٍ طويل.

دوت الخليج

بأسعار مخفضة.. التموين تطرح كميات من بيض المائدة فى المجمعات الاستهلاكية

ووفقًا لما أشار إليه رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، محمود العناني، فقد أكد على أن أسعار أطباق البيض فى المجمعات يصل سعرها لـ 49 جنيه للطبق الواحد، والذى يوجد به حوالي 30 بيضة.

كما أوضح أنه قد تم طرح كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة واقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى حيث من المستهدف أن تستلم شركات المجمعات الاستهلاكية ما يقرب من 6500 كرتونة بيض كمرحلة أولى وتوزيعها بالمنافذ.

طرح كميات من بيض المائدة فى المجمعات الاستهلاكية

وأكد العناني أن الطرح يأتي بالتنسيق ما بين وزارة الزراعة والشركة القابضة التابعة لوزارة التموين وأيضًا شركة أمان التابعة لوزارة الداخلية.

هذا وشهدت الفترة الماضية ارتفاع ملحوظ فى أسعار البيض، حيث وصلت سعر الكرتونة الواحدة لـ 60 جنيه، وأرجع التجار سبب تلك الزيادة إلى نفوق عدد كبير من الدواجن، وأيضًا ارتفاع نسبة التنقلات.