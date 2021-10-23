/657633/الشوط-الأول-المصري-البورسعيدي-يتقدم-على-سلطات-الموارد-بهدف-نظيف-بالكونفدرالية-الأفريقية

تمكن المصري البورسعيدي أن يتقدم على سلطات الموارد الأوغندي، بهدف نظيف جاء عن طريق إسلام عطية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلعب المصري في دور الـ 32 الأول لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقيين.

وتقام المباراة على ملعب الإسكندرية بسبب عدم لعب المصري في بورسعيد بعد الإصلاحات المتواجدة في ملعب الفريق خلال الفترة الحالية.

وجاء هدف الشوط الأول الوحيد عن طريق إسلام عطية، مع مطلع الدقيقة 22 وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لتسكن يسار حارس مرمى الموارد.

وانتهى الشوط الأول بهذه النتيجة وسط سيطرة ميدانية عن طريق لاعبي المصري أمام سلطات الموارد.

تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة سلطات الموارد ببطولة الكونفدرالية

أعلن معين الشعباني، المدير الفني لفريق المصري البورسعيد عن تشكيلة الفريق الرسمية لمباراة سلطات الموارد بطل أوغندا.

وتقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم، وسوف يتم بث المباراة عبر أون تايم سبورتس 2.

وكانت مباراة الذهاب انتهت الأسبوع الماضي بالتعادل السلبي بين الفريقين، ويسعى المصري أن يحقق الفوز والصعود للدوري القادم في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وفيما يلي تشكيل المصري البورسعيدي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، أحمد شوشة، أحمد شديد قناوي

خط الوسط: فريد شوقي، حسن علي، إيزي إيميكا

خط الهجوم: محمد عنتر، إسلام عطية، أوستين أموتو

إبراهيم حسن: قمنا بتكوين فريق المصري البورسعيدي بـ «3 مليم» وصعدنا لنهائي الكأس والسوبر أمام الأهلي.. والتحكيم له دور في تحديد البطل

أكد إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، أن الأمور المالية مطلوبة من أجل المنافسة في الدوري الممتاز والفوز بالبطولات، ولكن لها شروط معينة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" هناك أندية قامت بصرف مبالغ مالية كبيرة، وراينا في آخر الموسم بأنها تنافس على البقاء في بطولة الدوري، ولم أتحدث عن أي فريق بعينة، ولكن هذا الأمر معروف للجميع".

وزاد" الأمور المالية مطلوبة ولكن لابد أن تكون هناك دراسة لهذا الأمر، من أجل النجاح، ووضع خطة للعمل للظهور بمستوى يليق بحجم الصرف الذي تم في بداية الموسم، والبحث عن البطولات والمنافسة عليها وهذا حق مشروع للجميع".