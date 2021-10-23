تحقق تنبؤ نبيل الحلفاوي بتسجيل الشحات رابع أهداف الأهلي.. والجمهور:«مكشوف عنك الحجاب»

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تحقق تنبؤ الفنان الكبير نبيل الحلفاوي بتسجل حسين الشحات لاعب الأهلى الهدف الرابع لفريقه فى شباك الحرس الوطنى في المباراة المقامة حاليًا بين الفريقين باستاد الأهلي والسلام في إياب دور لـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تحيا مصريرصد نتيجة تنبؤ الفنان القدير نبيل الحلفاوي بتسجيل الشحات رابع أهداف الأهلي.

الحلفاوي يتنبأ بتسجيل الشحات رابع أهداف الأهلي

كان الحلفاوي غرد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلًا: "الشحات هيسجل".

وقبل مرور دقائق على التدوينة، سجل الشحات بالفعل الهدف الرابع، الأمر الذي جعل الجمهور يصف نبيل الحلفاوي بأنه مكشوف عنه الحجاب.

نبيل الحلفاوي يكشف مفاجأة عن فيلم «الطريق إلى إيلات»

من ناحية أخرى، كشف الفنان القدير نبيل الحلفاوي، مفاجأة عن فيلم"الطريق إلى إيلات" الذي شارك في بطولته وتم عرضه عام 1994 .

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر، بعد مرور 27 عاما منذ طرح الفيلم: "عشان تقلل من بطولة الأبطال.. تقوم رازعة جملة في الأول بثقة وكأنها حقيقة ثم تبني عليها الغرض الخبيث".

وأضاف: "الفيلم مش بس كان بإشراف من القوات البحرية.. لأ وكانوا الأبطال بييجوا يزورونا.. والمفاجأة إن البطل مصطفى طاهر الذي عالج مشكلة اللغم في المشهد المعروف كان هو المستشارالعسكري للفيلم".

جاء تعليقه ردًا على تدوينة لأحد متابعيه، جاء فيها: "فيلم (الطريق إلى إيلات) تم تصويره بدون إشراف من وزارة الدفاع فطبعًا هو لا يحكي الحدث كما كان ونتج عنه مشاهد أصبحت مادة خام للسخرية كمشهد الأستاذ نبيل الحلفاوي.. وكانوا عايزين يكرروا نفس التجربة في مسلسل (الملك)".

فيلم "الطريق إلى إيلات" شارك في بطولته عزت العلايلي، نبيل الحلفاوي، صلاح ذو الفقار، محمد الدفراوي، مادلين طبر، محمد عبد الجواد، هشام عبد الله، ناصر سيف، عبد الله محمود، هاني كمال، محمد سعد، علاء مرسي، طارق النهري، فاروق عيطة، سليمان عيد، مدحت مرسي، يسري مصطفى، إبراهيم الدخاخني،مصطفى طاهر،فاروق محسب،النبوي شلبي، وعدد من الفنانين، ومن إخراج إخراج: إنعام محمد علي.