/657635/النائب-حسام-المندوه-الحسيني-يشهد-احتفالية-المولد-النبوي-الشريف-ويؤكد-العالم-كله-يتعلم-من-الرسول-محمد

شهد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، نائب دائرة بولاق الدكرور بالجيزة، احتفالية مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

النائب حسام المندوه الحسيني يشهد احتفالية المولد النبوي الشريف

وأكد النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، في كلمته خلال الاحتفالية، أن العالم كله يتعلم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن أول رسالة نزلت على الرسول الكريم كانت "اقرأ " وهي بمثابة رسالة تشجيع وتحفيز ودليل على أهمية القراءة والتعلم.

ولفت النائب حسام المندوه أيضا، إلى أنه بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، احتفلت مصر بالذكرى الغالية "انتصارات أكتوبر"، مؤكدا أن نصر أكتوبر المجيد رسالة بأن بعد العسر يسر وأن من جد وجد، ورسالة بأنه لا يوجد مستحيل.

وأكد النائب حسام المندوه، على أهمية السلام الاجتماعي في العملية التعليمية داخل المدارس، موجها التحية لدور الاخصائي الاجتماعي الذى لا يقل أهمية عن دور وزير التربية والتعليم.

وشدد عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق، على أهمية التكاتف لحل مشكلات بولاق الدكرور التعليمية من خلال رجالها وأبناءها، للتأهيل ليصبحوا علماء وأطباء ومهندسين وقيادات في المجتمع.

شارك في الاحتفالية عدد من القيادات التعليمية بالمديرية والإدارة التعليمية ببولاق الدكرور في مقدمتهم الدكتور محمود خطاب مديرة إدارة بولاق التعليمية.