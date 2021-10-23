/657636/سيد-عبد-الحفيظ-يتحدث-عن-إصابة-وليد-سليمان-القوية-وآخر-التطورات-الصحية-للخطيب

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه سعيد بفوز الأهلي على الحرس الوطني، والتأهل للدور القادم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "المباراة لم تكن سهلة كما يتوقع البعض، ودائما هذه الأدوار بها العديد من المفاجآت، وكان آخرها اليوم خروج مازيمبي أمام فريق من جنوب أفريقيا”.

وزاد "نسعى لتواجد العديد من اللاعبين معنا خلال الفترة القادمة، وأهمهم بيرسي تاو وميكيسوني وأحمد عبد القادر، ونسعى للحفاظ على اللقب للموسم الثالث على التاولي".

وواصل "وليد سليمان تعرض لإصابة قوية للغاية ونتمنى أن يكون بصحة جيدة، وهو الآن في المستشفى وسنذهب للإطمئنان عليه خلال الساعات القادمة".

وأكمل "شرف كبير لي أن أكون مثل ثابت البطل مدير الكرة بالأهلي السابق، والمراحل الأولى في بطولة دوري أبطال أفريقيا تكون الدوافع فيها قليلة بسبب سهولة المباريات لبعض اللاعبين، والأهم التركيز في بطولة الدوري خلال الأيام القادمة".

واختتم "الحمد لله، محمود الخطيب يمر بظروف جيدة حاليا والوعكة الصحية التي تعرض لها كانت صعبة ولكن الآن الأمور جيدة".

سيد عبد الحفيظ: مباراة الحرس الوطني هامة ويجب احترام المنافس من أجل الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا للعام الثالث على التوالي

تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن أهمية لقاء الحرس الوطني، والذي سوف يقام غدا السبت بالنيجر.

وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء، ويرأس عبد الحفيظ البعثة، ولم يتواجد أي عضو من مجلس الإدارة مع الفريق نظرا لسهولة البداية داخل الأدغال الأفريقية.

وأكد سيد عبد الحفيظ، أنه يجب أن تكون البداية جيدة أمام الحرس الوطني، وعد الاستهانة بالمنافس من أجل تحقيق الفوز والمنافسة على اللقب للعام الثالث على التوالي.

وتابع" مواجهة الحرس الوطني لن تكون سهلة نهائيا، والأهم هو التركيز من أجل ضمان تحقيق الفوز والخروج بنتيجة إيجابية".

يذكر أن بعثة الأهلي ستجري مسحة كورونا مساء اليوم، وذلك من أجل الاطمئنان على صحة اللاعبين قبل المباراة القادمة أمام الحرس الوطني.

وكانت بعثة الأهلي وصلت أمس الخميس إلى النيجر، في رحلة استمرت لمدة 6 ساعات.