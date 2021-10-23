/657637/تشكيل-بيراميدز-الرسمي-لمباراة-عزام-التنزاني-بالكونفدرالية-الأفريقية

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لبيراميدز، عن التشكيلة الرسمية للفريق لمباراة عزام التنزاني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وتقام المباراة ضمن منافسات دور الـ 32 الأول لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. وفيما يلي تشكيلة بيراميدز الرسمية للمباراة: حراسة المرمى: شريف إكرامي خط الدفاع: أحمد سامي، علي جبر، أحمد فتحي، محمد حمدي. خط الوسط: عمر جابر، نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد. خط الهجوم: إيريك تراوري، رمضان صبحي، إبراهيم عادل.

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