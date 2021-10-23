/657639/النائب-إبراهيم-حجاري-يتعرض-لأزمة-صحية-والمستكاوي-يطلب-الدعاء-له

تعرض النائب إبراهيم حجاري، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ السابق، لأزمة صحية، وذلك وفقًا لما تم الإعلان عنه من قبل الكاتب الكبير حسن المستكاوى.

دوت الخليج

وعلى صفحته الشخصية، قال الكاتب الصحفي حسن المستكاوي:" ألف سلامة لأخي وزميلي وزوج شقيقتي وكبير أسرتنا إبراهيم حجازي، ونتمنى له الشفاء العاجل".

وتابع المستكاوى على صفحته الشخصية قائلًا:" النائب إبراهيم حجازي لم يتأخر أبدًا عن مساعدة محتاج أو مريض زميل أو غير زميل ويبادر بشهامة الجدعان ليكون السند والظهر لأى مريض ولأى إنسان.

وفى تصريحات سابق، كان النائب إبراهيم حجازي، عضو مجلس الشيوخ، قد أكد أن الدستور كفل حق ممارسة الرياضة، وهو حق لكل مواطن، مشيرا إلى أن دورنا تمكين أكبر عدد من الشباب والأطفال من ممارسة الرياضة.

هذا ومن المرتقب أن تستعرض لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، فى اجتماعها غدا سبل التعاون مع وزارة الشباب والرياضة واستكمال دراسة أوجه الاستفادة من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان لقطاع الشباب ووضع دراسة لرؤية اللجنة في هذا الصدد.