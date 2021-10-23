/657641/بعد-إثارتهما-للجدل-بمهرجان-الجونة-تامر-هشام-يكشف-حقيقة-ارتباطه-بأمينة-خليل

أثار الفنان المصري تامر هشام والفنانة أمينة خليل جدلًا واسعًا حول طبيعة علاقتهما، بعد ظهورهما سويًا على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

دوت الخليج يكشف حقيقة ارتباط الفنان تامر هشام بالفنانة أمينة خليل.

تامر هشام ينفي نبأ ارتباطه بأمينة خليل

خرج الفنان هشام خليل لنفي تلك الشائعة وذلك بشكل غير مباشر من خلال نشر صورهما سويًا بالمهرجان عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وتعليقه عليهم قائلًا: "مع صديقتي العزيزة أمينة خليل من ختام مهرجان الجونة السينمائي".

حضرت الفنانة أمينة خليل حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي رفقة النجم تامر هاشم أحد أعضاء فرقة كاريوكي، وأثار التناغم الكبير الذي بدا بينهما أثناء وقوفهما لالتقاط الـ صور على السجادة الحمراء الجدل حول ارتباطهما بـ علاقة عاطفية.

أمينة خليل برفقة تامر هشام في ختام مهرجان الجونة السينمائي

وصل النجمان المصريان معاً إلى حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، والتقطا العديد من الصور وهما يتشابكان الأيدي.

أمينة خليل تتألق في دراما رمضان 2021

وعلى الصعيد الفني، تنافست الفنانة أمينة خليل في موسم دراما رمضان الماضي من خلال بطولة مسلسل " خلي بالك من زيزي"، والذي تمت كتابته تحت إشراف الكاتبة مريم نعوم، والعمل فكرة وسيناريو وحوار منى الشيمي وإخراج كريم الشناوي، بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح تايسون، على قاسم، صفاء الطوخى، وسلوى محمد على.

وتدور قصته حول فتاة ناضجة متزوجة تعاني من صعوبة في التركيز وحالات من الهلع والقلق، تسوء الأمور بينها وبين زوجها بعد فشل محاولاتها في الإنجاب، لتتطور الأمور بعد ذلك بينهما وصولاً إلى ساحات القضاء والمحاكم، حيث تصبح مهددة بـ فقدان كل شيء إلى جانب الأمومة.

مهرجان الجونة السينمائي

ومنذ بداية حفل افتتاح مهرجان الجونة، استطاعت النجمات أن تلفت إليهن الأنظار ويتصدرن «التريند» بسبب فساتينهن على الريد كاربت، وأبرزهن: أروى جودة ورانيا يوسف وإلهام شاهين ودارين حداد ونجلاء بدر وياسمين صبري وصبا مبارك ولبلبة ومايان السيد.